房市／信義房屋攜手綠書店！守護永和「瓦磘溝」生態

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起初，綠書店針對汙染與生態的部分測繪了垃圾分布狀況，以及規劃生態觀測，並請專業生態老師指導，陸續成立生態、水環境巡守隊，號召在地居民成為志工，每月根據認養的物種、地段進行生態調查。歷時三年多觀察，已調查到鳥類45種、蝴蝶13種，蜻蜓17種、兩棲爬蟲6種，包含河川指標生物之一的翠鳥、台灣藍鵲、紅尾伯勞、台灣八哥、幻蛺蝶、善變蜻蜓...等保育類及台灣特有種，顯示「瓦磘溝」的生態多元性。而巡守隊對於環境的觀測與紀錄，也成為水利局的參考，期望讓都市開發與生態守護間可以達到平衡。
而綠書店也運用了本身的藝文資源，規劃、並出版了繪本《醜泥怪》，透過主角─小男孩阿名，帶領讀者認識「瓦磘溝」的今昔對比；綠書店更規劃了社區實境解謎遊戲，除了讓遊玩者認識社區外，更能從中找到過去未曾發現的細節，許秀美解釋，遊戲是無償借用的，只要先行支付押金，後續歸還無損害時即會將押金退還，除了讓大家有惜物意識，也更能將物品長久的流傳下去，實現環境永續。而他們也與在地商家共同規劃特色餐點，吸引遊客前來到來的同時，也可以更了解「瓦磘溝」的特色。
信義房屋表示，綠書店從守護自己的社區為出發點，不但讓在地河川生態系逐漸好轉，也讓在地居民共同行動，並讓更多人了解河川與生態守護的重要性，更發展了繪本出版、遊戲、展覽、商家串聯等多元模式，讓生態守護成為地方創生的重要環節。
信義房屋「社區一家計畫」今年即將邁入第二十年，為國內單一企業支持最久、投入金額最多的社區營造計畫，並創下全台368個鄉鎮市區100%提案率的里程碑。除了讓大家關注社區營造，更希望促成社會改造，號召社會大眾參與公共事務，提出創新提案，為台灣重塑全新生命力與永續發展利基。