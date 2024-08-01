最猛香檳博覽會開跑！「這款」夢幻逸品每瓶29萬 傳奇香檳王現身
▲致力推廣世界葡萄酒文化的「誠品酒窖」，即起舉辦全台首場「法國香檳博覽會」，現場匯集法國香檳區46個品牌、逾450款共8000瓶以上精選佳釀。（圖／記者鍾怡婷攝）
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鍾怡婷/綜合報導
｜ 2024-08-01 18:09:54 2024-08-01 18:18:15
致力推廣世界葡萄酒文化的「誠品酒窖」，即起舉辦全台首場「法國香檳博覽會」，現場匯集法國香檳區46個品牌、逾450款共8000瓶以上精選佳釀，包括傳承百年香檳家族Henriot 1959 CUVEE DES ENCHANTELEURS每瓶要價29萬，還有香檳界勞斯萊斯、007詹姆士龐德最愛香檳、跨越80年時光的最珍藏1943年份香檳都將驚喜現身，以及罕見的1.5L、3L、9L、12L等大瓶裝款都能看得到。
誠品酒窖「法國香檳博覽會」規劃「百年菁英」、「創新突破」、「世紀傳奇」、「經典永恆」、「穿越時空」、「典藏霎那」共6大展區，即起至8月4日登場，現場有傳承百年香檳家族Henriot每瓶要價29萬的夢幻逸品「1959 CUVEE DES ENCHANTELEURS」，還蒐羅了「傳奇香檳王」Dom Perignon以及「香檳界勞斯萊斯」Krug。
並且現場也能看見LVMH集團時尚寵兒Veuve Clicquot，還有經常出現在007系列電影、詹姆士龐德最愛香檳Bollinger、不甜香檳原創始祖Pommery、來自「酒神噴泉」的獨立精緻小農香檳Domaine Collet Champagne等。
▲「傳奇香檳王」Dom Perignon，一組2瓶，兩組售價9萬5000元。（圖／記者鍾怡婷攝） 除提供各大品牌特色香檳外，還有1.5L、3L、9L、12L等罕見大瓶裝酒款外，現場也展售藏家特別矚目的「夢幻之選」逾130組世紀精選典藏套組，例如香檳區傳承逾200年的專業釀酒家族Henriot「NV CUVE 38限量第1版─第6版珍貴套組」；來自香檳區著名白丘特級園Cramant的白中白香檳套組「Fleur de Passion, Diebolt-Vallois」，精選21世紀最具代表的優秀年份包含2004、2006、2008，展現輕巧精緻質地與優雅口感。 ▲傳承百年香檳家族Henriot 1959 CUVEE DES ENCHANTELEURS每瓶特價29萬。（圖／記者鍾怡婷攝）
為期四天的「誠品酒窖 法國香檳博覽會」單日入場費600元，贈送香檳品飲氣泡玻璃杯1只；雙人入場1000元，贈送香檳氣泡玻璃杯2只，提供全時段立飲 (每日精選6-8 款香檳)，分享香檳迷人趣事，同時每日搭配不同音樂主題。想要深入了解香檳的秘密，也可以額外參加主題講座，其中專業主理人將帶領品飲「傳奇香檳王」Dom Perignon，並開瓶沈睡逾30年的老年份香檳。
此外，麥卡倫慶祝邁入200週年，攜手世界最佳餐廳「El Celler de Can Roca」在位於蘇格蘭斯佩賽的酒廠推出前所未有的餐食饗宴《T ▲除提供各大品牌特色香檳外，還有1.5L、3L、9L、12L等罕見大瓶裝酒款。（圖／記者鍾怡婷攝） ime Spirit》，融會蘇格蘭在地永續食材， 以全新餐食概念呈現麥卡倫兩百年的釀酒工藝、 從大自然中汲取靈感及對創新的不懈追求，以美食體現麥卡倫無與倫比的工藝、創意與創新。
而在台灣，飲食作家葉怡蘭則以麥卡倫與美饌相互激盪為靈感，譜寫「麥卡倫‧新餐桌」嶄新概念，開創餐酒搭配全新篇章。下半年，麥卡倫將推出《時光味旅 品酩餐會》與《時光味旅 精選酒吧200杯》系列活動，由台灣頂尖餐廳和調酒師以麥卡倫工藝、創意與創新為靈感，於全台指定餐廳與酒吧推出限定菜單與調酒，慶祝麥卡倫200週年。
▲下半年，麥卡倫將推出《時光味旅 品酩餐會》與《時光味旅 精選酒吧200杯》系列活動。（圖／品牌提供）