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500萬買中古屋「裝修整新」翻倍賣算炒房嗎？學者破解投資客盤算

▲裝潢漂亮的房屋，很容易吸引購屋族目光，但買裝修過的房子無法得知翻修前有什麼問題。（圖／家庭消費中心攝）
▲裝潢漂亮的房屋，很容易吸引購屋族目光，但買裝修過的房子無法得知翻修前有什麼問題。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

高房價買房愈來愈困難，不過如果手中已有一間老屋，做法相較無殼族仍顯多元，一般來說，如果原先居住的地區生活機能還算不錯，那麼老屋翻新是較好的選擇。一名網友在PTT發文表示，他本來覺得投資客就是炒房賺錢，不過若從翻修老屋的角度來看，投資客花錢將老屋整理翻新，再賣給自住客，中間賺取的價差看起來就可以接受。

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網友PO文表示，投資客可能用500萬購入一間中古屋，再用本身裝潢的專業、經驗，以及找工班花的心力、成本、時間投入等，花了200萬現金整理房子，最後以900萬賣出，「其實投資客幫你整個重新裝潢老房子，他賺取他應有的報酬，而且你也不用再付一大筆現金處理房子，好像也很合理耶」。

▲裝潢糾紛多，台中匠人部落主動祭出「住保履約」，保障消費者與工班權益。（圖／匠人部落提供）
▲裝潢糾紛多，台中有業者主動祭出「住保履約」，保障消費者與工班權益。（圖／匠人部落提供）
對此，網友正反面都有考量，「如果裝潢的很厲害，可以接受」、「裝潢水很深啦，有些東西眼不見為淨」、「你要先買到屋況不好有潛力的房子」，也有網友建議，雖然漂亮裝潢的房屋，很容易吸引購屋族目光，但買裝修過的房子無法得知翻修前有什麼問題，且買家不一定會喜歡房子現在的裝潢，如要更動的話反而又要花一筆錢更不划算，所以買老屋然後自己翻修比較適合。

財經學者章定煊在臉書上表示，若想要買裝潢屋要懂得「分離計價」，看房時需要自己腦中虛擬無裝潢時的狀態與裝潢的價值，最好付費請設計師幫忙看，如果自己來，就要仔細檢查每一個細節，確認裝潢的材質，收尾跟收邊的工是否做得踏實，千萬別被美麗的裝潢沖昏頭，買下有問題的房子。

另外，翻修老屋其實也有條件限制，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發提醒，屋齡超過30年以上的房子，耐震能力相對較差，不管是整建或維護，務必先請結構相關專業技師重新評估房子本身的耐震力是否確實符合現行法規規範，因多數的老屋，其居住的使用期限與當年的施工、建築設計品質有相當大的關係，且施工品質是最無法被考察的，其耐震力如何更無從判斷，倘若房子的結構已經出現鋼筋裸露等老化到無法補強狀況，建議可以朝都更危老重建方案，而不是花大錢進行翻修工程，畢竟生命安全比甚麼都還重要。

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