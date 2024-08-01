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首購怎麼買「未來增值性」才高？眾喊：買蛋黃區新房　教授搖頭了

▲在房價高漲的情況下，年輕人要買房可謂困難重重，學者建議要晉升有殼族可以「先求有再求好」。（圖／NOWnews資料照）
▲在房價高漲的情況下，年輕人要買房可謂困難重重，學者建議要晉升有殼族可以「先求有再求好」。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

眼見國內房價上漲幅度大，薪資難跟上房價變化，因此第一間房到底該怎麼買、要買在哪裡、買什麼類型格局的房子，都是許多人慎重考量的要素，有網友就在PTT上發問，好奇首購族應該怎麼挑選，以後的增值性才會比較高？結果不少網友選擇蛋黃區的新房子。

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網友在PTT發文，表示常聽別人說首購族就是要先求有、再求好，如果好的定義是指蛋黃區、新三房，那麼在先求有的情況下，「偏遠蛋白區先三房」、「蛋黃區新兩房」、「蛋黃區20年以上中古三房」這三種條件，大家會怎麼選擇？哪一種未來的增值性比較高？有網友表示，「永遠都是蛋黃區，不要不信，雙北、新竹、桃園哪個不是賣到外翻」、「蛋白要看多蛋白，自住的話還是蛋黃比較爽吧」、「蛋黃新兩房啦！下一代年輕人對屋齡的耐受度越來越差了，20年以上中古買個幾年到25年、30年，年輕人不愛」、「蛋黃新二房，二十年中古素質堪憂，再放10年更堪憂」。

▲新青安房貸上路，8月的五大銀行新承做金額月增67.8億元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台北市蛋黃區房價高昂，30~40年以上的老屋每坪單價上看90~100萬，新房單價更是直逼200萬。（示意圖／記者徐銘穗攝）
面對買房課題，世新大學新聞學系客座教授彭懷恩建議，買房必須「先求有再求好」，不一定一開始就要買全新的房子，可退而求其次在大台北蛋白區或桃園購買中古屋，並仔細評估好自身可負擔的價位的房子，「而且不要怕貸款40年」。

彭懷恩提醒，年輕人想買房，購屋要趁早，也須仔細衡量自身收入與財務規劃，最多不要超過收入的3至4成，再乘上200，大概就是貸款的總額，若夫妻倆月收入為8萬元，4成就是3萬2千元，再乘上200，也就是「貸款金額為640萬元」，然後去推算符合自身預算的房子，若以可貸款成數7成5來看，大約可買到總價850萬左右的房子，負擔壓力比較輕一些。

彭懷恩說，現在房價攀高，想買房者要記住先求有再求好，不一定一開始就要買全新的或大坪數房子，要做些取捨，至少能讓自己成為有房一族；他建議可以往大台北的蛋白區或桃園去找中古屋，比如新北深坑雖然較外圍，不過距離台北市信義區並不遠，上述這些地方的公寓還是有較容易入手的價位，可以仔細去找尋、比價。

而買房後也要懂得精打細算，彭懷恩表示，不要去找室內設計師，因為費用真的太高，也不需要做精裝修，如果整體屋況都還可以，那就自己動手刷油漆，也能上網、看書學習一些家具組裝、裝修DIY技巧，稍微布置一下，整體居住環境就不錯；另外可以上淘寶等網站網購一些收納功能不錯的置物櫃，實用性高，價格也滿便宜。

彭懷恩建議，家具部分也可以考慮買二手的，雙北市政府都有公告「再生家具」的展售，比如二手的木桌椅、餐桌等等，價格確實實惠，可以多加留意，可以省很多錢，不一定要買新家具；另外家電方面基於安全考量，則可以購買全新的產品。

目前新青安政策的貸款年限最長可拉到40年，彭懷恩指出，不用怕貸款40年，年輕人第一間房先買中古屋，負擔較輕鬆也好入手，自身也要努力工作來提升收入、增加存款，等到房子住了多年後，可能就需要換屋了，那時候自身的存款與經濟能力也更好了，且房子還增值了，轉賣的增值獲利再加上自己的存款，可以換到更好的房子，並享受到資產價值上升的效益。

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