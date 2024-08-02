台灣美食展今登場！大菜小吃全集結　賴清德力薦台南這一味

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台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭指出，現在台灣選手在奧運努力征戰，台灣美食展也如美食奧運賽場，有許多來自台灣各地，從海邊到山上不同食材和廚師、料理，集結上百家餐廳、小吃店、必比登推薦餐廳，各國美食齊聚一堂，可以買到新鮮食材、金牌產物，各地美好行程一次探盡，希望透過美食力量，吸引更多國際觀光客。
李孟諺分享，聽到美食展心情就好起來，口中生津止渴，美食有時更是國際觀光目的，他舉例，曾遇到一群來自韓國的年輕女生，來台早起排隊朝聖永康牛軋餅，台灣各地美食知名吸引旅客到訪，成為旅遊重要目的，美食節也具有意義，台灣也不只有小吃，米其林餐廳、必比登美食也越來越多，今年米其林孩會擴大2個評比縣市，未來希望每個縣市都會被納入評比，發掘更多優質餐廳。
李孟諺坦言，今年國際觀光客因為地震、颱風、軍演，從外國印象可能覺得台灣還在復原、廢墟，預估少了100萬人次，還有很大的成長空間，已請觀光署下猛藥，推廣台灣機票買2送1、買3送1，高鐵票買1送1到中南部旅遊，期望透過這些努力，能達千萬國際旅客目標，也讓台灣美食揚名國際。
賴清德提到，他很高興能參加美食展活動，國人對台灣觀光產業寄予厚望，特別是業界，希望政府帶頭打出一片天，但台灣受到客觀、國際局勢影響，不是有辦法事半功倍，有時候要付出更多一點，期望簡余晏帶領的情況下業績翻倍。他還透露，有別棺材板、碗糕等，台南牛肉湯是台南新興美食，一頭牛只有15%的肉可以做牛肉湯，又只能用溫體牛肉，湯頭各家都有祕方，不過都至少要熬8到10小時，是台南獨特美食，推薦給大家品嘗。
賴清德舉例，台灣美食有國際美食、在地美食，國際上知名國際料理幾乎都在台灣吃得到，各種菜系、各縣市美食比比皆是，台灣人很有福氣，有優質農產品、冠軍廚師，台灣人民非常幸福，生活在這國度要吃什麼就有什麼，尤其吃在地美食更多一分文化的滋味，520就職典禮他宴請貴賓就是使用22縣市美食，進一步呈現台灣美食文化，台灣健兒正在巴黎奧運拚搏，文化奧運也展現台灣文化，在地美食更有觀光功能，台灣以觀光立國，要打開台灣在國際能見度，他也請交通部長研議在國際媒體宣傳台灣。