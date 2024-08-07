國中生暑假就得打工養家！家扶助弱勢平衡學業與生活

暑假期間，許多孩子都在計劃活動和旅遊，但在一些角落裡，有一群孩子暑假無法玩樂，還必須打工養家。根據台北家扶中心的調查，發現高達7成的大一新生透過打工支付上學期間的開銷，另有2成依靠學貸，但其中近4成的學生需要再打工以補足生活費。在所有打工的學生中，將近4成每月工作時間超過80小時，才能應付日常開銷。這顯示出許多學生在兼顧學業的同時，還得忙於打工。
記者王艾寧/台北報導
在許多家扶中心協助的大專生中，蠟燭兩頭燒的生活非常普遍。記者會上，也特別邀請個案分享他們的經歷。來自弱勢家庭的阿榮，15歲就開始打工，甚至同時兼4到5份工作以維持家計。他從火鍋店服務生做起，也做過飯店房務員、超商店員等等。他的求學歷程幾乎等同於工作經歷，並因為看到母親因學歷限制只能從事勞務工作，讓他深知學歷的重要性。儘管工作繁忙，阿榮從未放下對課業的要求，最終順利考取國立科技大學。他在記者會上提到，獎學金的協助讓他在工作和學業之間找到平衡，對家扶基金會的幫助深表感謝。
另外，來自單親家庭的阿樺，自幼由母親獨自撫養她和弟弟。母親忙於工作，無法全心照顧兩個孩子，阿樺作為長女，承擔了好姐姐的角色，努力念書。大學期間，由於生活費有限，她曾長期每天只吃一餐，導致胃潰瘍。支撐阿樺的是對研究的熱情，從大二開始擔任教授的研究室助理，學習在課業、校內打工和研究中取得平衡。現在大三的阿樺希望未來能進一步取得碩士學位，並從事癌症相關的研究。她表示：「獎學金不僅是經濟上的幫助，更是一種肯定，讓我感受到自己的努力得到了認可。」
台北家扶中心主任謝曉雯呼籲：「在經濟弱勢家庭中長大的孩子，不僅要承擔成長的壓力，還要分擔家中的經濟重擔。有了家扶獎助學金的支持，能讓這些孩子在學業和生活中取得平衡。」她邀請大家加入助學行列，幫助經濟弱勢的大專生能夠安心讀書，並和其他孩子一樣，對未來懷抱夢想。
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