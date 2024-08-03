巴黎奧運中華隊3日賽程、轉播資訊懶人包　別錯過!吳詩儀拚金牌戰

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射擊
15:00 男子定向飛靶第2日資格賽 李孟遠
21:30 男子定向飛靶決賽 李孟遠(若有晉級)
高爾夫
15:00-23:00男子組個人賽第3輪 潘政琮、俞俊安
射箭
15:56 女子個人16強淘汰賽 雷千瑩(若有晉級)
19:00 女子個人8強 雷千瑩(若有晉級)
19:52 女子個人4強 雷千瑩(若有晉級)
輕艇(激流)
21:30- 女子極限激流越野賽第1輪 張筑涵 (各組取前2名晉級預賽，餘參加復活賽)
22:40- 男子極限激流越野賽第1輪 吳少璿 (各組取前2名晉級預賽，餘參加復活賽)
拳擊
23:38 女子60公斤級4強 吳詩儀
(4日)03:36 女子66公斤級8強 陳念琴
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視
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