麟洋配殺進金牌戰了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

巴黎奧運中華隊3日賽程、轉播資訊懶人包　別錯過!吳詩儀拚金牌戰

▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌，今將挑戰讓獎牌成色升級。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌，今將挑戰讓獎牌成色升級。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊本屆東京奧運確定進帳2面獎牌，其中羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟全勝殺進金牌戰，有望挑戰連兩屆奧運金牌的空前紀錄。另外，拳擊女將吳詩儀也確定拿牌，今(3)日將在四強賽出戰，若能獲勝將能挺進金牌戰，即使吞敗也確定能進帳一面銅牌。而陳念琴也將在8強賽出賽，若能晉級4強，又將替台灣再進帳一面獎牌。

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▲中華射箭混雙四朝元老「雷母」雷千瑩在個人賽繼續力拚奪牌。（圖／奧會提供）
▲中華射箭混雙四朝元老「雷母」雷千瑩在個人賽繼續力拚奪牌。（圖／奧會提供）
📌以下是中華隊2日賽程(台灣時間)：

射擊

15:00 男子定向飛靶第2日資格賽 李孟遠

21:30 男子定向飛靶決賽 李孟遠(若有晉級)

高爾夫

15:00-23:00男子組個人賽第3輪 潘政琮、俞俊安

射箭

15:56 女子個人16強淘汰賽 雷千瑩(若有晉級)

19:00 女子個人8強 雷千瑩(若有晉級)

19:52 女子個人4強 雷千瑩(若有晉級)

輕艇(激流)

21:30- 女子極限激流越野賽第1輪 張筑涵 (各組取前2名晉級預賽，餘參加復活賽)

22:40- 男子極限激流越野賽第1輪 吳少璿 (各組取前2名晉級預賽，餘參加復活賽)

拳擊

23:38 女子60公斤級4強 吳詩儀

(4日)03:36 女子66公斤級8強 陳念琴

▲台灣女將陳念琴在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，以5：0擊倒去年泛美運動會金牌、巴西女將Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣女將陳念琴在巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強強勢過關，以5：0擊倒去年泛美運動會金牌、巴西女將Barbara Maria Dos Santo，連2屆挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）
🔥本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視

▲台灣拳擊女將吳詩儀小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲台灣拳擊女將吳詩儀小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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