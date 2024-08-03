厲害了中國！第2大建商豪推「買一送一」 買東莞房就送惠州公寓
中國房市持續低迷，《彭博》報導，國際貨幣基金組織（IMF）曾建議中國政府提近1兆美元（約新台幣33.08兆元）解救房地產危機被拒絕。而中國第2大建商萬科在財務危機中自救，推出「買一送一」優惠，買東莞指定房型就送惠州公寓引發討論。據了解，這不是第一次有建商在中國推買一送一，此外，香港首富先前打七折賣新房，也曾引發房價割喉戰的連鎖反應。
記者徐銘穗/綜合報導
歷經恆大、碧桂園暴雷後，中國房地產排名大洗牌，從「萬碧恆」變成「保萬中」，也就是保利發展、萬科還有中海地產，這3家都有央企的背景。《澎湃新聞》報導，排第2的萬科集團在東莞建案「中天．世紀水岸」，針對140平方公尺（約42坪）以上大戶型房源推出「買一送一」活動，買指定房型就送萬科在惠州另個建案的公寓房1間。
根據房天下網站資料，「中天．世紀水岸」平均單價每平方米為3.5萬人民幣（約新台幣15.9萬），換算1坪約新台幣4.8萬元，但最低單價為每平方米2.5萬人民幣，換算1坪約新台幣3.4萬元，而每戶總價則落在250萬~750萬人民幣間（約新台幣1138.5萬~3415.6萬元）。
不過，萬科集團隨後就「買一送一」做出回應，表示用於「買一送一」活動的特價房源有限，目前該銷售活動已經在七月底結束，也沒有強制捆綁銷售。
報導中還指出，萬科不是中國第一家推出「買一送一」的建商。今年4月，北京「璀璨公元」在清明假期推出購房「買一送一」活動，買77平方公尺的兩房住宅，免費送一間煙台108平方公尺海景房。此前，深圳的「富基雲瓏府」也曾推買雲瓏府房送東莞一間統建房。
香港首富李嘉誠旗下公司位於東莞的建案「海逸豪庭」，上月初也傳出大降價消息，部分房屋價格相當打了5折破盤銷售。知情人士透露，東莞新案市場低迷，開發商以價換量。而李嘉誠旗下去年打7折賣香港新房，600多戶創不到12小時完銷紀錄，也讓恆基兆業地產把九龍商辦餘屋，降價55%參戰，同樣火速賣光。