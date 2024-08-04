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鬼門開了！房產專家曝「買房16字口訣」　這2大環節有機會撿便宜

▲習俗上會盡量避免在七月搬家，許多家具、電器行會推出促銷活動。（圖／NOWnews資料照）
▲習俗上會盡量避免在七月搬家，許多家具、電器行會推出促銷活動。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

農曆7月是台灣俗稱的「鬼月」，即便隨著時代進步有些禁忌可能逐漸淡化，但仍有不少人還是抱有「寧可信其有，不可信其無」的心態，希望能夠盡量避免碰觸禁忌，以求好運，雖然有些人認為鬼月不宜簽約買屋，然而根據風水師說明，農曆7月中仍有一些好日子，如農曆上標示有「宜交易」、「宜訂盟」的日子，是能夠從事簽約活動的。

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若在鬼月相中喜歡的物件，卻對從事交易感到忌諱，其實業者與風水專家都有解套方式提供購屋族參考：

首先是「先簽約後交屋」，針對鬼月禁忌的討論，其實入厝才是民俗風水的重頭戲，簽約僅是買房中的步驟之一，因此可以擇吉日進行，若民眾有需求，可以先於農曆7月簽約，約定鬼月過後交屋。

另外，除了簽約，業者表示，在買賣雙方同意之下，也可以先處理好相關資料，如過戶等等，待到真正交屋之日，通常也已落於農曆7月之後。

▲就算在鬼月，只要農民曆上標示有「宜交易」、「宜訂盟」的日子，還是能夠從事簽約活動的。（示意圖／取自Pexels）
▲就算在鬼月，只要農民曆上標示有「宜交易」、「宜訂盟」的日子，還是能夠從事簽約活動的。（示意圖／取自Pexels）
雖然農曆7月被長輩認為諸事不宜，不過現在有越來越多人認為鬼月反而是購屋的好時機！房地產專家紅色子房更提出買房的 16 字口訣「 風雨看屋，鬼月議價，良辰簽約，吉時入厝 」。信義房屋也指出現在年輕族群越來越不畏懼在農曆7月購屋，反而為了獲得民俗月的特別優惠選擇「反其道而行」。

而這時也有「家電傢俱大促銷」，每年只要鬼門開，搬家喬遷的人數也會大幅減少，所以許多電器賣場、傢俱行都會在農曆7月時推出許多優惠促銷活動以維持買氣。所以如果你想要在鬼月購屋搬家的話，不妨可以把握這段傢俱、家電促銷的好時機，把新家需要的傢俱及家電用品一次購足！

不過鬼月交易清淡，房仲帶看量低迷，會是「議價」好時機的說法，住展雜誌發言人陳炳辰倒不這麼認為。他表示，不論在房市熱潮或眼下窘況，都不會因為農曆7月、鬼門關開，而發展出意外的降價空間，一方面是時間太短，就算急買急賣也不差這個月，二方面是目前不動產市場冰凍三尺，早非一日之寒，不會單純因為鬼月量能不佳而跟著調整價格，所謂的「鬼月議價空間」，實務上並不常見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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