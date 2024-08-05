農曆七月入厝4步驟！3天前「火庵法」先淨屋 專家警告晚上別搬家
除了日常生活瑣事的禁忌，民間也一直流傳著鬼月不可以買房入厝的傳統，雖然近幾年的消費族群對於鬼月的禁忌越來越不避諱，隨著科技的進步以及更高的房價優惠，農曆7月禁忌似乎逐漸消逝，但信義居家表示，搬家前的入厝儀式是長輩留下來的智慧，可以選好黃道吉日、並進行淨屋儀式，避開搬家禁忌迷思，讓入厝過程更踏實、安心。另外建議避免晚上搬家，一方面能應習俗所需，另外也能避免因搬家而干擾到鄰居休息。
家庭消費中心/綜合報導
信義居家表示，入厝第1步是要選個黃道吉日搬家，許多人會聘請風水師或命理師擇出搬家的黃道吉日，例如，宜移徒、宜入宅等吉日，選擇傳統吉日外，盡量選擇白天搬家，避免打擾到新居鄰居，開啟敦親睦鄰的美好印象。
第2步則是淨屋儀式，在入宅3天前使用「火庵法」，先將全屋的電燈開啟，照亮家中，有讓新居興旺、用燈火照亮生活之寓意，也是昭告左鄰右舍，即將有人入住。
第3步驟則是拜四角，可到香燭店購買拜四角金紙，準備5份生果與花生等祭品，分別擺放於新屋中央與東、西、南、北四個角落，點燃21枝香後，由靠近大門角落，順時針開始祭拜，許願入宅後闔家平安、家宅安康等，也有向新房的土地神明打招呼的寓意，最終在中央插入9枝香，其餘四個角落各插3柱香，待金紙與香焚燒完後再行收拾。
第4個步驟為全室清潔，信義居家表示，除了傳統淨屋習俗，如準備米與鹽在屋裡由內而外灑淨或用燒艾草、燻檀香或沉香的方式氣場轉換；空屋入住前更重要的應是做好充足的環境打掃，保持新居的乾淨、整潔，也可以帶來更健康的居家生活。