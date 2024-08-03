奧運射擊／李孟遠奪銅寫紀錄！貴人身分曝光 愛犬加持帶來好運
台灣在本屆奧運紀錄上的第1面獎牌出爐！巴黎奧運射擊項目，台灣好手「小胖」李孟遠今（3）日在定向飛靶第2日資格賽，以總分124分、排名第2，追平奧運資格賽紀錄，今（3）晚9點30分舉行的定向飛靶最終決賽，他再以總分45分奪下銅牌，成為中華射擊隊史上第一位在射擊摘下獎牌的選手。這一路走來，除了他自己的自律、貴人的相助之外，愛犬「扣打」帶來的好運也功不可沒。
記者黃建霖/綜合報導
今晚舉行的定向飛靶決賽戰況膠著，李孟遠前15個目標全數命中，暫居第1，形成4人激戰，可惜李孟遠在第16個泥盤失手，第一階段前20個目標，李孟遠取得19分，排名暫居第4；第二階段淘汰賽，李孟遠前10個目標十發十中，雖然後面漏了2發，但李孟遠總分37分排名第3，已經確保銅牌進帳。最後階段，李孟遠錯失2個目標，以總分45分作收，拿下銅牌。
李孟遠一開始沒自信 幸得貴人相助
李孟遠開始接觸射擊，起因是有個國手爸爸謝志培，不過雖然天分很高，但他一直都因為高大的父親背影，而沒什麼自信。直到他遇到一個貴人——也就是他的乾媽——後者每天打電話鼓勵他說：「你真的很厲害！」至此，他才慢慢開始改變心態，開始想要去相信自己。
這幾年李孟遠國際賽越射越好，去年杭州亞運時，他資格賽表現出色晉級，可惜決賽報到遲到，被扣兩個泥盤，最終只有第5名。好在之後在亞錦賽摘銅，取得巴黎奧運參賽資格，最終也一舉拿下奧運銅牌，寫下我國代表隊新歷史。
愛犬扣打帶來好運 李孟遠奪銅寫我國歷史
上屆東京奧運，李孟遠在資格賽就被淘汰，之後他收養一隻羅威納犬，並且取名為「扣打、英文quota即配額的意思」，希望帶給自己好運。
養了3年，「扣打」真的帶給了他好運，讓他取得奧運資格，李孟遠當時受訪時，每個週末放假回家，第一件事就是帶狗狗去散步、釋放壓力。他可能沒想到「扣打」帶來的好運不僅如此。