奧運獎金「台灣28選手」確定領到！名單、金額整理：免奪獎牌也有

奧運金牌優惠包／拉麵、小籠包買一送一　臭豆腐、地瓜球全台轟炸

▲狂賀「麟洋配」為台灣勇奪2024巴黎奧運羽球男雙「金牌二連霸」，全台轟炸咖啡、手搖、美食「買一送一」整理包有星巴克、迷客夏、麥當勞、必勝客，再一次整理拉麵、小籠包、臭豆腐、地瓜球半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲狂賀「麟洋配」為台灣勇奪2024巴黎奧運羽球男雙「金牌二連霸」，全台轟炸咖啡、手搖、美食「買一送一」整理包有星巴克、迷客夏、麥當勞、必勝客，再一次整理拉麵、小籠包、臭豆腐、地瓜球半價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

狂賀「麟洋配」為台灣勇奪2024巴黎奧運羽球男雙「金牌二連霸」讓全台陷入瘋狂，今（5）日一早星巴克搶發「買一送一」迷客夏可不可熟成紅茶、大苑子等「一堆手搖飲料也買一送一」，3大豬排免費吃，麥當勞、必勝客狂殺買一送一，馬辣吃到飽10個品牌也快閃5折優惠；連眾望所歸的「金牌啤酒買一送一」也開搶。《NOWnews今日新聞》再幫大家整理拉麵、小籠包、臭豆腐、地瓜球通通「買一送一」，划算美食優惠一次整理。　

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📌樂天皇朝「八色小籠包」買一送一！
樂天皇朝慶祝奪金快閃優惠，8月5日至8月7日連續三天，在門店出示品牌Facebook或Instagram粉專帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用奪金快閃活動，可享樂天皇朝經典商品「特色皇朝小籠包(八色)」買一送一！全台三家門店同享此優惠，除了單點品項買一送一、最新季節套餐內的八色小籠包品項也同樣一併加碼贈送。限內用、贈送品項需收服務費。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。（圖／美聯社／達志影像）
▲樂蝦拉麵 「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」免費升級。（圖／樂天餐飲集團提供）
▲樂蝦拉麵 「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」免費升級。（圖／樂天餐飲集團提供）
📌樂蝦拉麵 「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」免費升級
樂蝦拉麵慶祝奪金則推出「蝦量滿點」活動，8月5日至8月7日連續三天，在門店出示品牌Facebook或Instagram粉專帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐參與「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受「免費升級」三只鮮蝦。限內用、贈送品項需收服務費。

▲身為香港人的老主顧陳董，最推薦「潮品集」潮州菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲潮品集潮州菜也祭出金牌啤酒買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
📌不只連鎖餐飲！美食「買一送一」轟炸全台
◾️錢都涮涮鍋：8月6日至8月7日單點肉盤「買一送一」。
◾️一之軒時尚烘焙：現場購買8月5日「4入千層酥皮蛋塔」特價120元、8月6日「8入手工麻糬」特價120元、8月7日「日式鹽之花可頌」買3送1、8月8日「善Q餅」買2送1、8月9日「可麗露」買2送1。此優惠每人限購一組，數量有限售完為止。
◾️屋馬燒肉：即日起至8月11日，帶羽毛球拍到屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食，可享「金牌啤酒買一送一」。
◾️潮品集潮州餐廳：即日起至8月8日，到新光A4店、忠孝旗艦店，不限金額內用消費，享「金牌啤酒買一送一」優惠；忠孝旗艦店週年慶加碼即日起至9月9日，潮級好友用餐滿額再贈送「85折優惠券」(隨領即抵)，再贈次回消費優惠券。
◾️黑丸地瓜球：8月5日至8月8日「黑丸地瓜球買一送一」，每人限購一份、恕不含寧夏攤位。
◾️臭小子臭臭香：即日起至8月7日，粉專留言Tag三位朋友、憑截圖預約領取「麻辣臭豆腐組合」買一送一（原價125元）
◾️小時厚牛排：8月6日至8月8日全台門市「買一送一」限時優惠，點薯條免費送雞塊；每人限內用優惠乙次。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲原PO好奇「台中燒肉霸主是哪間」，貼文一出，老饕也推薦「5間」CP值超高。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲台中屋馬燒肉「金牌啤酒買一送一」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲「錢都日式涮涮鍋」 首家南台灣直營店同樣於今日開幕，開幕連三天全品項5折，圖為招牌的牛小排套餐。（圖／錢都提供）
▲錢都日式涮涮鍋單點肉盤「買一送一」連2天。（圖／錢都提供）

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