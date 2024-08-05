唐嘉鴻勇奪奧運男子體操銅牌！中華隊進帳6面獎牌已創史上次佳
巴黎奧運男子體操項目，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻今（5）日在單槓決賽以難度6.5000分，執行分7.466，總分13.966分，並列本屆銅牌，也是此次巴黎奧運中華隊第4面獎牌，目前代表隊累積4面獎牌，加上拳擊陳念琴、林郁婷打入4強戰，保底都至少有銅牌進帳，本屆中華隊至少6面獎牌入袋，已經超越2004年雅典奧運、2016年里約奧運，成為上屆東京奧運12面獎牌之外，隊史次佳成績。
記者吳政紘/綜合報導
李孟遠驚喜奪銅 李洋、王齊麟奪金2連霸
本屆巴黎奧運中華隊在射擊男子定向飛靶李孟遠奪銅，拿到本屆首面獎牌後，中華健兒獎牌數陸續開張，拳擊吳詩儀奪銅，昨日「麟洋配」王齊麟、李洋以完美7連勝完成羽球男雙金牌2連霸，加上拳擊陳念琴、林郁婷打入4強戰，所以已經有5面獎牌。
台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻今（5）日在單槓決賽又進帳一面銅牌，目前中華隊1金4銅，本屆中華隊確定至少已經拿下6面獎牌，正式超越2004雅典奧運、2016里約奧運的5面，成為中華隊奧運史上次佳成績。
至於上屆東京奧運，中華隊進帳2金4銀6銅，合計12面獎牌，仍是隊史在奧運史上最佳成績表現。