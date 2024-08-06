修復超前43％！侯友宜加倍奉還玩真的？新北環狀線拚年底全線通車
捷運環狀線修復進度超前半年！新北環狀線受403花蓮地震重創，「中和-板橋」段多處斷裂，共139處設施受損，修復工程原訂須1年又2個月工程期。新北市政府今(6)日進行工程進度視察，侯友宜表示，「經新北捷運局同仁努力不懈下，工程進度大幅超前，預計最快今年底就可恢復全線通車。」
記者陳韋帆／綜合報導
403地震造成環狀線橋梁位移、盤式支承損壞、軌道基鈑破裂、伸縮縫損壞、隔音牆變形等共139處設施受損，2024年4月19日，新北市府宣布評估修復期須14個月，也就是2025年6月中下旬方能完成。
侯友宜今(6)日至中原站視察修復工程進度，目前第一跨簡支梁補強焊接已完成，正進行頂昇作業，他表示，「經施工團隊滾動式檢討，為縮短施工時程，施工團隊不斷進行滾動式檢討，市府予以最大支持，輔以增加各項費用激勵推動，在團隊努力下，工程期已從14個月工期，縮減至8個月，於年底全線復駛營運。」
新北捷運局局長李政安表示，為加速工程進度，原復原工程作業採三個工作面同步進行，然而，維修孔間狹窄僅1工人可進，且天氣酷熱，又有午後雷雨觸電風險、颱風等不利因素，施工難度相當高，為求盡速復駛，多次進行會議，調整復位工法、交通管制等，朝向未來5個月內完成連續梁復原工作。
他說，此次環狀線受損之嚴重，是全國捷運首例，復原工程尚無前例可循，只能從復原施工中滾動式檢討，為加速復原工程整體進度，期縮短工期，惟仍須顧及安全無虞狀態下方能復駛，修復完成後，將進行全路段機電系統整合測試及電聯車試運轉，力拚年底全線復駛營運。