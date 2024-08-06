軍用地5.4公頃解編！中和「天山營區」還地於民 將打造5百戶社宅
中和「秀朗橋西側」軍用地將解編！新北市城鄉局指出，為兼顧都市發展之需要，並維護土地所有人權益，位於中和秀朗橋站西側的天山營區將還地於民，自113年7月19日起開始公開展覽30日，並訂於113年8月7日辦理說明會，預計解編5.4公頃的軍用地，其中有2.3公頃將興闢為公園、綠地供民眾使用及規劃0.43公頃的社宅用地。
記者陳韋帆／綜合報導
新北市城鄉局長黃國峰指出，中和天山營區為82年由軍事機關用地解編為住宅區，並附帶條件採市地重劃方式開發，早期由民眾自行辦理開發，但礙於整合不易，自辦重劃已逾期內政部都委會訂定的開發期限，因此新北市政府依循內政部都委會的決議，主動辦理擬定都市計畫及公辦重劃。
計畫審議科長許仁成表示，此次解風的5.4公頃軍用地，約46%要歸還給地主，其餘約54%優先指配給海巡署做為機關用地，以及2.3公頃闢為公設用地、0.43公頃作為社宅使用。
他進一步說明，由於土地銜接山坡，許多區域不適合住宅使用，故2.3公頃的公設用地將興闢為公園、綠地供民眾使用，社宅用地0.43公頃(約1,300坪)，佔計畫總面積7.95%，預計提供500戶社宅。
城鄉局指出，此計畫自113年7月19日起辦理公開展覽30天，並於113年8月7日下午2時30分於本市中和區公所6樓大禮堂舉辦說明會說明都市計畫內容，詳細資料可至新北市政府城鄉發展局網頁，點選「最新消息」之「都市計畫公告」項目查詢，民眾倘有陳情意見亦可書面提送新北市政府城鄉局依都市計畫法定程序辦理。