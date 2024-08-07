台中濃閣維多利亞婚宴會館倒閉　落跑老闆道歉文曝！要員工擦屁股

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由於濃閣維多莉亞婚宴會館近期才舉辦十周年會員制活動，儲值1萬成為VIP會員，加贈儲值金500元，再送龍蝦，加上父親節訂桌優惠，吸引不少人儲值。一名儲值20萬元的受害會員怒罵，「明知已經無法提供餐飲服務，2個月前還推出會員制，儲值送龍蝦活動吸金，2個月後宣布倒閉，明顯就是詐欺」。
對此，轄區警方證實，已有受害民眾來派出所報案，表示婚宴1萬多訂金討不回，已依詐欺罪嫌偵辦。據悉，台中市法制局也接獲婚宴訂金要不回的消費申訴；勞工局也接獲會館員工申訴，因工資、資遣費等勞資爭議調解申請案，將安排調解會議協處。
濃閣維多莉亞婚宴會館老闆落跑前，在工作群組留下道歉聲明，全文如下：
我所有親愛的員工，我對不起你們，因為自從疫情開始一直經營不善，造成嚴重虧損，又有跟錢莊調錢，入不敷出，所以即日起宣布破產停業！
我也很努力支付5號的薪資，就是不想太對不起我的員工。但還是無法讓你們領到10號的薪資及遣散費。很抱歉！也希望大家能原諒我們。
明天早上請訂席OO或OO或O經理其中一位，早點進公司拿所有的訂席本，然後就離開公司之後麻煩OO逐一通知客人濃閣倒閉事情，讓客人趕快安排其他餐廳。
會員制也發布相關訊息！
我不希望有員工受到傷害！
我跟特助內心覺得對不起員工，及愛顧濃閣的客戶。
所有的錯誤都是我的錯！客戶的損失也是我的錯！
請原諒我們的自私