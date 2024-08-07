獨／恐怖陰宅！剝長輩四層皮　美女地政士揭黑心手法：房子沒了

台中濃閣維多利亞婚宴會館倒閉　落跑老闆道歉文曝！要員工擦屁股

▲台中大雅區知名「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳無預警倒閉，落跑老闆道歉文曝光，還要員工幫他善後擦屁股。（圖／翻攝濃閣維多利亞婚宴會）
▲台中大雅區知名「濃閣維多莉亞婚宴會館」驚傳無預警倒閉，落跑老闆道歉文曝光，還要員工幫他善後擦屁股。（圖／翻攝濃閣維多利亞婚宴會）

記者徐銘穗/綜合報導

台中大雅區在地經營10年的「濃閣維多莉亞婚宴會館」6日驚傳無預警倒閉，受害員工透過公司官方LINE發公告，稱老闆說因經營不善已經跑路，也公開老闆落跑前在工作群組留下的道歉文，沒錢發薪資與資遣費，還要員工出面幫他擦屁股，收拾爛攤子。會館倒閉訊息讓才儲值20萬元的受害會員氣炸，怒批「明顯就是詐欺，太無良！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在臉書「台中大雅生活分享團」分享濃閣婚宴會館官方LINE截圖，受害員工稱「我們在睡夢中接到訊息，老闆表明，因公司經營不善，他自己已跑路，已完全找不到人，只能拋棄無辜員工與客戶，還試圖將爛攤子交給一群受害的員工來善後，我們只能提醒各位與我們一樣受害的客戶們，盡快報案」。

▲濃閣維多莉亞婚宴會館官方LINE帳號，受害員工說明老闆已經跑路。（圖／翻攝台中大雅生活分享團臉書）
▲濃閣維多莉亞婚宴會館官方LINE帳號，受害員工說明老闆已經跑路。（圖／翻攝台中大雅生活分享團臉書）
由於濃閣維多莉亞婚宴會館近期才舉辦十周年會員制活動，儲值1萬成為VIP會員，加贈儲值金500元，再送龍蝦，加上父親節訂桌優惠，吸引不少人儲值。一名儲值20萬元的受害會員怒罵，「明知已經無法提供餐飲服務，2個月前還推出會員制，儲值送龍蝦活動吸金，2個月後宣布倒閉，明顯就是詐欺」。

對此，轄區警方證實，已有受害民眾來派出所報案，表示婚宴1萬多訂金討不回，已依詐欺罪嫌偵辦。據悉，台中市法制局也接獲婚宴訂金要不回的消費申訴；勞工局也接獲會館員工申訴，因工資、資遣費等勞資爭議調解申請案，將安排調解會議協處。

▲濃閣維多莉亞婚宴會館倒閉前還推VIP儲值活動，受害會員儲值20萬元，痛罵老闆明顯是詐欺，太無良。（圖／翻攝臉書）
▲濃閣維多莉亞婚宴會館倒閉前還推VIP儲值活動，受害會員儲值20萬元，痛罵老闆明顯是詐欺，太無良。（圖／翻攝臉書）
濃閣維多莉亞婚宴會館老闆落跑前，在工作群組留下道歉聲明，全文如下：

我所有親愛的員工，我對不起你們，因為自從疫情開始一直經營不善，造成嚴重虧損，又有跟錢莊調錢，入不敷出，所以即日起宣布破產停業！

我也很努力支付5號的薪資，就是不想太對不起我的員工。但還是無法讓你們領到10號的薪資及遣散費。很抱歉！也希望大家能原諒我們。

明天早上請訂席OO或OO或O經理其中一位，早點進公司拿所有的訂席本，然後就離開公司之後麻煩OO逐一通知客人濃閣倒閉事情，讓客人趕快安排其他餐廳。

會員制也發布相關訊息！
我不希望有員工受到傷害！
我跟特助內心覺得對不起員工，及愛顧濃閣的客戶。
所有的錯誤都是我的錯！客戶的損失也是我的錯！
請原諒我們的自私

新竹可不可出包！女員工自曝「很努力上班」　半年後竟害分店倒閉

KID野人火鍋倒第2家！改「吃到飽」也沒救　林口店突宣布6/11關門

超派炸雞今年已收2家！逢甲店開不到120天突關門　超派炸雞回應了

份量小到哭！雙北多間吉野家關門「牛丼王者」換這家　業者回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生