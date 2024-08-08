高雄苓雅房價又噴了？捷運橘線「171億招商案」利多　專家揭漲幅

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高雄副市長林欽榮指出，O9聯開案總面積2.03公頃，預估全案開發後可引入171億元投資。他進一步說明，高雄推動運動城市，O9聯開案基地右側的中正體育場改建，將保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，創建「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，同時拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統預計今（2024）年底完工。
高雄捷運局長吳嘉昌表示，本案分為3處基地招商，上月29日已公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1571坪，容積率630%，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，並引入公共托育設施及親子館，預估民間投資總金額約36億元，運動休閒生活聚落首部曲啟動，逐步開發成為新穎複合運動場所，市府預估至少分回價值20億元樓地板。
TOD軌道經濟正夯！O9聯開案優勢一次看
招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信指出，近年高雄大眾運輸建設四線齊發，成為雙北市外捷運路網最完整的地區，同時伴隨著產業轉型成功引入就業及人口進駐，也帶動捷運場站開發，TOD軌道經濟成為投資人重點投資項目之一。
侯文信分析，本案基地位於高雄捷運橘線O9站，從國道1號高速公路高雄交流道下來1分鐘，擁有良好的交通區位優勢，緊鄰武廟生活圈、苓雅運動中心等，跨國道3分鐘內抵達衛武營國家藝術中心，全部開發後將成為南高雄結合休閒、運動、購物、餐飲、辦公的嶄新運動產業園區地標，也帶動苓雅區再發展。
仲量聯行指出，高雄橘線O10/Y18站公告招商中，即將於今年8月29日截標；7月29日公告的高雄橘線O9站A基地預計於12月30日截標；而高雄橘線O9站BC基地則預計於今年12月底公告招商，期許透過推動捷運聯合開發，打造高雄TOD捷運生活圈。
O9聯開案利多！苓雅房價再衝一波
O9聯開案能否在台積電後，再為高雄、尤其是苓雅區房市添柴火？高雄市代銷公會理事長謝哲耀告訴《NOWnews今日新聞》表示，高雄商圈一直往北走，苓雅區所在的南高雄少有大型開發案，捷運沿線目前也沒有大面積土地，利用捷運招商，有助苓雅區域經濟活絡。
至於房價部分，謝哲耀分析，苓雅區地形較為狹長，得和前金區一起看，目前苓雅區房價落在每坪40~50萬元，但興富發愛河旁建案（前金區）今年6月已出現6字頭實價登錄交易，刷新區域房價紀錄，認為近O9聯開案附近區域房價，「每坪50萬沒問題」，加上台積電高雄2奈米廠拚明年2025量產，區域閒置的大型店面已陸續有燒肉店、KTV進駐，預估高雄房市第二波機會點將落在後年。
TOD是什麼？對都市更新與區域發展有何意義？
TOD全稱是「 Transit-Oriented Development 」，就是大眾運輸導向的開發，可鼓勵市民多使用大眾運輸系統，達節能減碳的永續發展目標，也可減少公共設施缺乏的郊區進行開發，有助都市更新。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。