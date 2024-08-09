星巴克買一送一！體驗最新快閃店拿禮物　免費送咖啡渣規則一次看

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星巴克2024最新SUMMER PARTY盛夏數位體驗，今最後一天8月9日完成遊戲就能抽獎「星巴克買一送一」優惠券，快使用LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入體驗，就能放大抽獎3次！優惠券的兌換期間為獲券日後2天，把握今天最後一日抽獎、就能兌換至8月11日。
提醒大家，優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效；活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌2024亞太永續博覽會星巴克快閃店！免費體驗拿禮物、送咖啡渣
即日起至8月10日，星巴克還攜手集團旗下品牌7-ELEVEN、黑貓宅急便，共同參與世貿一館舉辦的「2024亞太永續博覽會」（SDGs Asia），在D區F02攤位開出以「Shared Planet共愛地球」為策展主題的永續快閃店，從COFFEE、PEOPLE、PLANET出發，規劃「展示區」、「互動區」、「商品銷售區」3大區域，帶領大家更認識星巴克持續推動的永續發展項目。
「展示區」內陳設了從台灣市場首家獲得Greener Store認證的「沙鹿北勢門市」；連結人與社區，為台灣市場首間、亦為亞太區前50間的社區共榮門市「花蓮和平門市」專屬區域，特別帶來當地才有的限量商品，免跑一趟就能買到。現場還分享星巴克提供友善環境的植物奶及植物基餐食；鼓勵自備購物袋；全門市皆提供循環杯的租借服務說明等。
尤其「互動區」內設置了民眾都可免費參加的闖關體驗，只要現場持星巴克闖關小卡，完成「星巴克潮永續」、「星巴克循環杯」兩個體驗活動，就能獲得「限量贈品」乙個（贈完為止）。偷偷告訴大家，禮物可是有「隨行杯袋、環保吸管或隨行卡」，而且答案都在策展內容裡，建議玩之前只要先走過一次展區，相信要輕鬆過關並不難喔。
而且星巴克Bearista熊夥伴還會驚喜現身，只要與星巴克Bearista熊夥伴合照打卡上傳 #星巴克潮永續，還可再獲得「限量贈品」乙個（贈完為止），再次劇透給大家，星巴克Bearista熊夥伴出沒的時間點為8月8日09:00、14:00，8月9日11:00、14:00，8月10日11:00、14:00，把握時機拍照搶禮物了。為再次宣傳星巴克全門市可免費提供咖啡渣服務，永續快閃店現場也能免費索取咖啡渣喔（每日數量有限，贈完為止）。
「亞太永續博覽會－星巴克展區」
展覽期間：8月8日(四)10:00-17:00、8月9日(五)～8月10日(六)09:00-17:00，開放一般大眾免費參觀
星巴克展區：台北世貿中心一館D區F02攤位（台北市信義區信義路五段5號）
📌迷客夏「買一送一」賀陳念琴奪拳擊銅牌！
迷客夏慶賀2024巴黎奧運女子拳擊項目66公斤級陳念琴奪下銅牌，將在8月11日下午14:00-19:00，門市現場輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶任1杯（L杯），享同品項第二杯免費，相當於爽喝「買一送一」！
提醒大家，活動優惠僅限門市現場購買適用，恕不適用外送、迷點(外送/自取)及外送平台；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；贈送限同品項且冰/糖度相同，可自付差額加料，恕不配合補價差更換其他品項及兌現；每人限購一組，優惠僅供擇一使用，恕不與點數折扣、VIP九折及其他優惠併用。