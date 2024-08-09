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台北中山商圈74店家逃過團滅！補救方案曝　市府：6萬罰鍰仍要繳

▲台北中山商圈大量巷弄店家被檢舉違反土管條例，一度面臨暑假後全數關門窘境。不過，台北市府補救方案今（9）出爐，團滅危機可望解除了。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北中山商圈大量巷弄店家被檢舉違反土管條例，一度面臨暑假後全數關門窘境。不過，台北市府補救方案今（9）出爐，團滅危機可望解除了。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北中山（南西商圈）去年被英國《Time Out》評選「全球最酷40個街區」中排名第34名，近期卻有74巷弄店家陸續被檢舉違反土地使用分區條例，面臨6到30萬元重罰至關門，「暑假過後恐有近百家小店消失」的團滅危機。業者上月12日籌組「南西心商圈自救會」，台北市府今（9）提出補救方案，放寬2020年後不符規定的新店家可加入連署，但為求公平，第一階段6萬元罰單還是得繳。

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都發局今（9）午發新聞稿，指出依「臺北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第一項裁處作業原則」規定，2019年以前已設立的商家可以透過連署評點納管，為輔導商圈合法發展，擴大2020年以後不符土地使用管制的店家，也可加入連署納管評點。

▲台北市都發局指出，目前已收到南西心中山商圈及赤峰商圈提出以評點方式暫緩裁罰申請，將儘速審理。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北中山去年被英國《Time Out》評選「全球最酷40個街區」中排名第34名。（圖／記者徐銘穗攝）
不過，都發局認為，因市府2020年起實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」預審機制，商家可事先了解設立地點合法與否，故基於公平原則，被檢舉違規的商家，還是要裁罰至第1階段，也就是要付6萬元罰鍰，並應同步辦理社區參與，在取得地區共識後予以評點納管。

都發局指出，2018年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，考量赤峰街逐漸有商業活動聚集，曾探詢地方意見並納入研究檢討，但當時居民對商業活動產生的消防安全及居住品質仍有顧慮，故維持現有使用分區。

市府強調，期盼商圈組織盡速透過社區參與，與在地居民溝通，倘地方獲具共識，市府將納入都市計畫通盤檢討作業。

▲南西商圈店家籌組「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，今集結店家、房東及居民開記者會提解方。（圖／記者徐銘穗攝）
▲南西商圈店家籌組「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，7月12日集結店家、房東及居民開記者會提解方。（圖／記者徐銘穗攝）

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