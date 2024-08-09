台北中山商圈74店家逃過團滅！補救方案曝 市府：6萬罰鍰仍要繳
台北中山（南西商圈）去年被英國《Time Out》評選「全球最酷40個街區」中排名第34名，近期卻有74巷弄店家陸續被檢舉違反土地使用分區條例，面臨6到30萬元重罰至關門，「暑假過後恐有近百家小店消失」的團滅危機。業者上月12日籌組「南西心商圈自救會」，台北市府今（9）提出補救方案，放寬2020年後不符規定的新店家可加入連署，但為求公平，第一階段6萬元罰單還是得繳。
記者徐銘穗/綜合報導
都發局今（9）午發新聞稿，指出依「臺北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第一項裁處作業原則」規定，2019年以前已設立的商家可以透過連署評點納管，為輔導商圈合法發展，擴大2020年以後不符土地使用管制的店家，也可加入連署納管評點。
不過，都發局認為，因市府2020年起實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」預審機制，商家可事先了解設立地點合法與否，故基於公平原則，被檢舉違規的商家，還是要裁罰至第1階段，也就是要付6萬元罰鍰，並應同步辦理社區參與，在取得地區共識後予以評點納管。
都發局指出，2018年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，考量赤峰街逐漸有商業活動聚集，曾探詢地方意見並納入研究檢討，但當時居民對商業活動產生的消防安全及居住品質仍有顧慮，故維持現有使用分區。
市府強調，期盼商圈組織盡速透過社區參與，與在地居民溝通，倘地方獲具共識，市府將納入都市計畫通盤檢討作業。