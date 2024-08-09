挪威郵輪奮進號遊客落海！專家：圍欄高度有講究　2大原因釀悲劇

你家在等都更嗎？解鎖危老都更3攻略　律師全說了！掌握財富密碼

▲內政部盼透過強化政府主導都更機制與量能等措施，加速國內老屋活化。（示意圖／NOWnews資料照）
▲內政部盼透過強化政府主導都更機制與量能等措施，加速國內老屋活化。（示意圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

內政部依「危老條例」門檻，屋齡30年以上為老舊房屋，統計國內老屋數量，從2014年第2季的355.5萬戶，至2023年第2季的483.8萬戶，累計增加約128萬戶，若依此速度推算，2024年恐將突破500萬戶，大都更時代來臨，老屋重建議題持續升溫。德勤商務法律事務所指出，掌握都更與危老的流程差異及權益保障機制，是解決老屋重建難題的關鍵。

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德勤商務法律事務所建議，從「要件與流程、權益與保障，以及權利變換與協議合建」3個觀點切入解析，提供面對老屋重建的複雜議題破解攻略。德勤商務法律事務所合夥律師林光彥強調，在都更過程中，所有權人就同意書的簽署、意見的表達，以及如何在權利變換與協議合建間做出選擇，都是關乎權益的重要問題，及時尋求專業協助，能夠有效維護自身權益。

德勤商務法律事務所律師魏尊表示，都更與危老雖然都是推動老屋重建的方式，但在申請流程、同意門檻及分配方式等方面均有差異，應先了解這些差異，才能正確選擇適合的重建方式。

▲內政部統計，今年上半年贈與、繼承移轉棟數分別達2萬8771、3萬7367棟，相當全台灣有6.6萬人不用花錢買就有房，當中繼承又以雙北最多。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲德勤商務法律事務所建議，從「要件與流程、權益與保障，以及權利變換與協議合建」3個觀點切入，提供面對老屋重建的複雜議題破解攻略。（示意圖／記者徐銘穗攝）
「解鎖危老都更程序3攻略」包括第1、危老重建要件與流程：危老重建主要針對在都市計畫範圍內危險及老舊瀕危的建築物，其流程包括確認適用對象、申請重建計畫，以及申請相關建築執照等步驟。

為了加速危老重建的執行，相較於都市更新，危老重建程序較為簡便，無最小面積限制，但需要全體所有權人同意。此外，危老重建的申請及獎勵均有期限，必須在2027年5月31日前提出才能適用相關獎勵措施，值得注意的是，時程獎勵將於明年5月後歸零，但主管機關已表示將研議是否提出其他獎勵計畫以持續鼓勵危老重建的推動。

第2、都更流程與權益保障：都市更新的流程主要包括劃定更新地區或單元、擬定事業概要、擬定事業計畫及權利變換計畫。在都更推動過程中，所有權人主要透過同意書表達參與意願，其中最重要的是事業計畫同意書，因為它涉及所有權人的重要權益。

▲鄉林建設近期發表重回台北中山區都更建案，歷經20年完成80多位地主談判，而近吉林路一側有棟4樓頂加公寓共8戶不同意（圖左），直接被排除都更案，現在後悔也來不及。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北中山區一處都更建案，建商歷經20年完成80多位地主談判，然而近吉林路一側有棟4樓頂加公寓共8戶不同意（圖左），直接被排除都更案，現在後悔也來不及。（圖／記者徐銘穗攝）
簽署前應要審慎評估及確認，因後續在特定條件下始能撤銷，此外，於事業概要審議前、公聽會及聽證舉行時、公開展覽期間，以及審議會審議時，所有權人亦可提出書面或口頭意見；最後，如果對主管機關核准或核定結果仍有不服，得提起相關行政救濟。

第3、權利變換vs協議合建：在都市更新中「協議合建」適用於全體所有權人同意，由地主於實施者自行約定如何分配；「權利變換」則有較低的同意門檻，程序較為複雜，但分配方式需依照相關法令並由主管機關審議把關。 另外在實務中，也常見「外部權變內部合建」的作法，即實施者對主管機關提出權利變換計畫，同時與所有權人簽訂合建契約約定產權分配。這種方式能在一定程度上兼顧效率和靈活性，無論選擇哪種方式，所有權人都應充分了解自身權利義務，以做出最適合的選擇。

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