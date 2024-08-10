買預售屋已下訂！「審閱期突漲50萬」超扯　專家：可要求雙倍賠償

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何世昌在臉書上撰文表示，要不要加倍返還訂金與簽約與否沒有關係。依照民法第248條規定，只要收下訂金，就代表雙方合意成立契約，跟是否處於契約審閱期無關。而建商片面要求加價50萬，也符合民法249條第3款中的「契約因可歸責於受定金當事人之事由，致不能履行時，該當事人應加倍返還其所受之定金」，因此買方要求返還20萬元訂金是合理的。
另外，對於「訂金」不等於「定金」的說法，何世昌也直言這其實是坊間「以訛傳訛」的誤傳，在我國法律中，並沒有「訂金」的規範，只有「定金」的規範。在法院的判決中，則一律視為「定金」，法官並不會區分「訂金」與「定金」的差異，判決的關鍵是以「給付定金的真意」為準，如果是為了確保契約的履行為目的，所交付他方的金錢或其他代替物，那就代表契約已經成立，即使契約上寫「訂金」，無論是法律上或進到法院通通都會被視為「定金」。
睿均國際法律事務所律師游嵥彥進一步解釋，契約有分為「預約」及「本約」兩種類型，需要依當事人意思判斷該契約的性質，究竟是屬於預約或是本約，並非給付定金即依民法第248條推定成立本約。
不過就算僅成立預約，法院認為於契約成立前先給付的定金，屬於擔保契約成立為目的之立約定金，就可以類推適用民法第249第3款的規定，所以若因可歸責於受定金當事人的事由，造成之後不能成立契約，受定金當事人即應加倍返還定金。
另外，對於訂金是否等同於定金，法院通常會探求當事人間契約內容的真意，並從用途進行判斷，也就是說如果契約當事人之一方，是為了確保契約履行，而交付另一方金錢或其他代替物，則無論使用的名稱為何，均會被視為定金。