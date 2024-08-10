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買預售屋已下訂！「審閱期突漲50萬」超扯　專家：可要求雙倍賠償

▲建商缺乏誠信之下，訂金或違約金等屬於自己的權益，必須要積極爭取。（圖／NOWnews資料照）
▲建商缺乏誠信之下，訂金或違約金等屬於自己的權益，必須要積極爭取。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

房市買氣熱，建商頻頻加碼搶地，預售新建案價格屢創新高，更有不少案例是消費者已支付訂金，卻在合約審閱期間遭建商坐地起價獅子大開口要求加價，究竟該如何維護自身權益？馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，依照民法第248條規定，只要收下訂金，就代表雙方合意成立契約，跟是否處於契約審閱期無關。

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近期有買房的網友碰到建商坐地起價，自己買了某預售案，也已簽約和付訂金，但建商以用印為由收走合約，幾天後代銷竟改口稱要調漲價格，讓他十分錯愕。而另一名網友則表示，自己看中桃園某一預售建案，都確定好報價之後便支付訂金10萬元，沒想到卻在合約審閱期還未結束前，接到建商通知「當初給的價格要再漲50萬」，他不願意接受此價格，希望能依照民法第249條規定，要求臨時漲價的建商必須加倍返還20萬元訂金。

▲政府推出新青安政策，提高貸款額度、拉長年限與寬限期，是唯一利率2%以下的房貸，引發一波購屋潮。（圖／家庭消費中心攝）
▲民眾買預售屋下訂，卻在契約審閱期間，突收到建商漲價通知。（示意圖／NOWnews資料照）
何世昌在臉書上撰文表示，要不要加倍返還訂金與簽約與否沒有關係。依照民法第248條規定，只要收下訂金，就代表雙方合意成立契約，跟是否處於契約審閱期無關。而建商片面要求加價50萬，也符合民法249條第3款中的「契約因可歸責於受定金當事人之事由，致不能履行時，該當事人應加倍返還其所受之定金」，因此買方要求返還20萬元訂金是合理的。

另外，對於「訂金」不等於「定金」的說法，何世昌也直言這其實是坊間「以訛傳訛」的誤傳，在我國法律中，並沒有「訂金」的規範，只有「定金」的規範。在法院的判決中，則一律視為「定金」，法官並不會區分「訂金」與「定金」的差異，判決的關鍵是以「給付定金的真意」為準，如果是為了確保契約的履行為目的，所交付他方的金錢或其他代替物，那就代表契約已經成立，即使契約上寫「訂金」，無論是法律上或進到法院通通都會被視為「定金」。

睿均國際法律事務所律師游嵥彥進一步解釋，契約有分為「預約」及「本約」兩種類型，需要依當事人意思判斷該契約的性質，究竟是屬於預約或是本約，並非給付定金即依民法第248條推定成立本約。

不過就算僅成立預約，法院認為於契約成立前先給付的定金，屬於擔保契約成立為目的之立約定金，就可以類推適用民法第249第3款的規定，所以若因可歸責於受定金當事人的事由，造成之後不能成立契約，受定金當事人即應加倍返還定金。

另外，對於訂金是否等同於定金，法院通常會探求當事人間契約內容的真意，並從用途進行判斷，也就是說如果契約當事人之一方，是為了確保契約履行，而交付另一方金錢或其他代替物，則無論使用的名稱為何，均會被視為定金。

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