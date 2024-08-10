巴黎奧運「霹靂舞」首金！日本AMI湯淺亞實3:0擊敗立陶宛NICKA

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霹靂舞包括男子和女子賽事。比賽共有32位選手參賽，男、女各16人。男性舞者稱為B-Boy，女性舞者則為B-Girl。比賽形式為1V1對抗。運動員要在比賽中完成自己的動作組合，包括風車（windmills）、六步（the 6-step）和定點（freezes）等。他們需要跟隨DJ播放曲目的節奏，來進行即興創作，以贏得評審的評分。
日本這次女子組兩位好手在預賽對尬，AMI與41歲老將福島あゆみ（AYUMI)，出賽，結果湯淺亞實一路過關斬將，第一輪6:3獲勝，第二、三輪以5:4獲勝。
AMI在4人一組小組賽脫穎而出，也擊敗中國隊張瑩瑩，地主法國隊的好手CARLOTA，四強遇到荷蘭好手INDIA，她第三回合使出大絕招最後以8:1逆轉勝，進入決賽遇到NICKA。
結果AMI超猛，用滑順的舞步加上自己的律動，順利以3:0獲勝，也拿到第一面奧運霹靂舞獎牌，中國的劉清漪則是在銅牌戰獲勝，拿到中國第一面霹靂舞獎牌。
賽後劉清漪說：「也是一塊里程碑吧。我覺得也推動了breaking 的發展，也讓更多人去了解到breaking，有更多人有這個動力去繼續堅持下去。所以我覺得這個這塊銅牌也是為祖國，為我們breaking，就是也是起到了一個推動的作用。」
儘管下一屆奧運會沒有霹靂舞項目，但劉清漪對自己的未來有著清晰的規劃：「今後我覺得就是也繼續堅持跳舞，能為自己想要的事情，然後繼續追逐自己的夢想。」
10歲的時候AMI開始練習舞蹈，也經由母親接送支持，她一路走到這裡，不管是地板動作、定點等，都十分到位，對於在巴黎奧運表現，她認為在技巧上可以再加強，並且一直挑戰更高難度。
日本10日還有男子霹靂舞賽事要上演，好手半井重幸（SHIGEKIX，22歲）、大能寛飛（HIRO10、19歲）出賽，其中半井還是日本隊開幕式掌旗官，也是金牌大熱門。
日本好手「AMI」湯淺亞實小檔案：
■ 2018年「Red Bull BC One」總冠軍
■ 2019年世錦賽冠軍
■ 2021年度第二名
■ 2022年世界運動會金牌
■ 2022年世錦賽冠軍
■ 2023年杭州亞運銀牌
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