奧運金牌肯德基「炸雞買一送一」！蛋撻免費送 必勝客披薩半價
2024巴黎奧運台灣拳后林郁婷今（11）日在拳擊女子57公斤級，以壓倒性5：0獲勝波蘭黑馬選手Julia Szeremeta，完美摘下中華隊第二面金牌。肯德基不只已經延長「炸雞、比司吉買一送一」，再宣布加碼「鱈魚圈圈買一送一」優惠、買一盒原味蛋撻贈送「宇治抹茶白玉蛋撻」一顆免費吃優惠；必勝客週末單點「19款大披薩通通半價」好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌奧運肯德基「買一送一」加碼！蛋撻免費送
奧運再度奪金振奮人心！肯德基「雞情熱辣煙燻脆雞買一送一」75元、「金黃比司吉買一送一」才59元優惠延長至今天；每人每次限購買乙次；每日全台限量5000份，以餐廳實際供應量為主，售完為止。
今在宣布加碼優惠，8月13日至8月14日「鱈魚圈圈買一送一」59元優惠、8月13日至8月26日買一盒原味蛋撻贈送一顆「宇治抹茶白玉蛋撻」優惠，全台限量15000份，每人每次限購買乙次，以餐廳實際供應量為主，售完為止；還同步迎接「小怪獸無骨脆雞」開吃「薯條當麵衣包裹炸雞」全新脆薯薯無骨脆雞。
📌必勝客：週末單點「19款大披薩半價」
必勝客週末單點「19款大披薩通通半價」優惠，經典不敗的和風章魚燒、海鮮、夏威夷、還有全新熱帶鳳梨海鮮總匯等超豐富19種口味任選！升級芝心餅皮也限時半價；部分口味不適用，數量有限，售完為止；副食超值加購也只要49元起，奪金優惠一大堆吃好飽。