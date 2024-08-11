35歲二寶爸養家顛倒作息「 肚像軟枕頭」　醫揭4症狀恐荷爾蒙不足

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在這之中，就有一名35歲居酒屋老闆，由於工作不僅作息日夜顛倒，而且內場、外場都要管控的他，更是因此沒有辦法按時用餐，常在打烊後才爆發性進食，不過儘管下班後已身心俱疲，亦為二寶爸的他每天堅持親送孩子上學，同時為了在工作與生活之間達到平衡，每週2天至3天的「Me Time」會去健身房重訓，但幾個月下來疲憊感卻日益加重，而且睡眠品質越來越差「覺得累卻睡不著」，情緒更是愈來愈不穩定，性慾也下降。
另一方面，二寶爸表示，做了很久的重訓，肌肉量不但完全沒有增加，體重更從60公斤增至85公斤，也因走鐘的體態，還被孩子還童言童語地說「爸爸的肚子好像軟綿綿的枕頭」，讓他決定尋求醫療協助，不料抽血檢查結果顯示，二寶爸已有男性荷爾蒙相對不足的情況，包括脫氫表雄酮DHEA1.18（標準值為2.5-8.3）、睪固酮4（標準值為3-10ng/ml）。
楊智雯指出，雖然二寶爸的睪固酮數值還在標準值內，但在這個年紀的男性普遍都有8，因此仍屬偏低，而以上述個案為例，則是建議透過飲食補充含鋅的原型食物。
後來二寶爸經由「211餐盤」調整飲食，包括2份蔬菜、1份蛋白質、1份優質澱粉，其中蛋白質攝取來源主要選擇海鮮和紅肉，尤其富含鋅的牡蠣最為推薦，透過拉高蛋白質的比例，減少碳水化合物，改善飲食造成的發炎壓力。此外，楊智雯提醒，餐與餐之間出現飢餓感，則可選擇富含鋅與鎂的堅果作為點心，後來二寶爸就在微量藥物的輔助之下，單月減重4.5公斤，精神、氣色與活力也都明顯變好。
楊智雯解釋，長期處在慢性壓力的環境之下，就會導致皮質醇分泌過多，不僅囤積脂肪，還會消耗肌肉，身體也會由於沒有足夠的原料合成超級荷爾蒙DHEA以及雄性素，持續的低睪固酮水平也不利於肌肉生長，反而促進脂肪合成，讓人陷入「越胖越累，越累越胖」的惡性循環。
楊智雯指出，現今社會的爸爸仍是許多家庭的經濟支柱，為了工作經常加班、應酬成為家常便飯，不健康的飲食也會造成胰島素阻抗增加，導致脂肪堆積，而讓每名辛苦打拼的一家之主，還沒成為「富爸爸」，反而已是「腹爸爸」，加上面對職場、經濟與家庭的壓力，也會導致男性荷爾蒙失衡，「因為不像女性有明顯的月經周期，男性常常忽視這些身體警訊。」
楊智雯提醒，任何年齡層都有可能荷爾蒙失調，而當出現性功能障礙、情緒起伏大、體重增加，特別是腹部脂肪上升以及睡眠質量下降等4大症狀，就要盡早留意。