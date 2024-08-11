夏天比冬天更容易變胖！女大生消暑亂吃「胖5公斤」 醫剖析3原因
酷暑難耐，不少民眾出遊會講「水樂園」做為消暑首選，但要穿泳衣時也有不少人會對身材感到焦慮，而減重專科暨家醫科醫師許芷瑜就表示，雖然夏天經常讓人食慾不振，但有調查顯示，夏天發胖人數卻是變瘦人數的3倍，她的診間就曾經遇過一位女大學生，暑假才過一半就胖了5公斤，肚子上多出的「游泳圈」讓她不好意思在同學面前穿上準備已久的比基尼。
記者林莞茜／綜合報導
「初日診所」減重專科暨家醫科醫師許芷瑜表示，這名19歲的女大學生到診間時，對於自己一個月內發胖5公斤感到相當困惑，擔心健康出了問題。然而，抽血檢查結果顯示一切正常，直到詢問她的飲食習慣，才找出問題所在。原來天氣炎熱、胃口差，女大生將每日三餐減為兩餐，以超商涼麵或輕食當主食；非但如此，為了消暑每天都會來杯手搖飲或者吃加了很多紅豆、大紅豆的豆花消暑，睡前還會加碼吃幾口桶裝冰淇淋，讓她無奈地說「這樣的飲食習慣，不胖也難」。
許芷瑜解釋，女大生看似正餐熱量減少，但攝取的多是碳水化合物，再加上冰品甜點屬高油脂、高糖份食物，才會使體重迅速增加。幸好患者沒有其他健康問題，透過211餐盤比例配餐、戒掉含糖飲品搭配核心運動，2個月內從65公斤減至58公斤，體態比之前更好，還因為減肥成效顯著，參加國中同學會的時候，同學們爭相問她到底是怎麼瘦下來的，更意外收穫了她暗戀已久男同學的告白，讓她在七夕前終結單身。
也因此，許芷瑜總結了3個夏日肥胖的原因，第一是夏天炎熱反而減少生理調節體溫的耗能，第二是為了避暑，夏天減外出頻率，活動量減少、久坐時間增加，第三是食慾不振時改吃的涼麵、三角飯糰等，皆是碳水化合物餐點，過度攝取影響血糖和胰島素阻抗，導致脂肪堆積與營養素缺乏，且夏季甜品熱量高，更是減肥大地雷。
至於如何正確消暑喝飲料？許芷瑜分享「無糖果醋」透過醋酸改善身體代謝，增加胰島素敏感性，幫助血糖穩定，讓身體轉變成容易燃脂的狀態，但也強調，無論無糖果醋怎麼幫助燃脂「都還是不能取代水」，且腸胃較弱的民眾必須控制攝取量，且最好在飯後飲用，以免造成不適。