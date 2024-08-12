林郁婷奪金！愛爾達主播曝「3年前東奧辛酸」　她邊哭邊說對不起

獨家／安芝儇想讓隊友釣青蛙！南珉貞學台中腔超道地：真的假的

▲安芝儇（右一）愛上釣青蛙，想讓隊友都體驗看看，而南珉貞（左二）則是愛上台中，還學當地人的道地台中腔，讓眾人笑翻。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲安芝儇（右一）愛上釣青蛙，想讓隊友都體驗看看，而南珉貞（左二）則是愛上台中，還學當地人的道地台中腔，讓眾人笑翻。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

韓籍啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙（Mingo）、李晧禎、南珉禎今年（2024）初陸續來台，在棒球場吹起一股韓風，每位成員人氣都不斷攀升。先前4人接受《NOWnews今日新聞》專訪，安芝儇透露自己在台灣最喜歡的行程是「釣青蛙」，讓女孩們全嚇歪，熱愛台中的南珉貞還學起當地人的浮誇「台中腔」，現場頓時笑到不行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲韓籍啦啦隊女神南珉禎（左起）、李晧禎、Mingo、安芝儇接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
女神最愛的台灣美食太道地　還會特別去搜店家

女孩們來台灣已經有將近半年時間，都逐漸適應台灣生活，對台灣美食的認知不再只有雞排、滷肉飯等等。Mingo就分享，她特別喜歡一人小火鍋，最近迷上起司牛奶鍋的鍋底再加上起司麻糬燒，但因為不是每家店都有，她還會特別去找，可見瘋狂的程度。晧禎以標準中文說道，自己最喜歡「炒飯、蛋餅」，尤其是熱炒店的炒飯，會喜歡蛋餅則是因為她的腸胃不好，早上吃蛋餅比較沒有負擔；而安芝儇最喜歡的美食竟然是下酒的燒酒螺；身為挑食鬼的南珉貞則是愛上「雲南米線」，直言裡面的米線、蛋和肉都是她喜歡吃的。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Mingo（左）和安芝儇（右）目前定居高雄，安芝儇也最喜歡高雄當地的景點。（圖／記者吳翊緁攝影）
Mingo被台東的海驚豔　安芝儇想讓隊友體驗釣青蛙

被問到最印象深刻的台灣城市，Mingo坦言，台鋼雄鷹最近有到台東比賽，第一次從台北出發，她們坐了5個小時的火車，所以過去對台東的印象就是很累，但後來有一次，她從高雄坐火車上台東， 經過那邊的海岸線，頓時讓她驚嘆不已，「我看到外面一片藍色，非常非常的驚訝，平常在韓國的時候就常常去海邊玩，可是已經很久很久沒有看到讓我這麼驚豔的海邊風景，希望之後有機會可以到台東的海邊去。」

而安芝儇因為住在高雄，對當地也產生感情，特別點名3個地方，第一個是愛河，由於她喜歡熱鬧的氛圍，愛河附近很常辦活動特別有人情味；第二個是旗津，安芝儇之前在拍攝時曾去過當地，一直希望有機會能在白天的時候去；第三個則是釣青蛙行程，安芝儇興奮表示，之前參加網路節目體驗釣青蛙後，也想讓其他成員去感受看看，記者詢問現場其他女孩的意願，大家立刻猛搖頭，甚至噴出中文直呼：「不要！」

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李晧禎（左）透露自己最愛逛夜市，愛台中的南珉貞（右）還當場學起台中腔。（圖／記者吳翊緁攝影）
李晧禎難忘夜市　南珉貞竟會學台中腔

李晧禎最印象深刻的不是某個縣市，而是全台各地的夜市！她回想去年籃球季，下班她比較常一個人，會搭隊友檸檬的順風車，她們會一起到夜市去吃吃玩玩，所以逛過很多不同的夜市，「雖然沒有一個特定的地方，但很喜歡夜市。」

而南珉貞最愛的則是台中，之前拍攝富邦悍將的YouTube影片去開心玩了一天，結束之後，他們到當地的球場去加油，沒想到那場比賽富邦悍將取得勝利，從此南珉貞對台中就有很好的印象，她還強調，台中有個台中腔，現場浮誇學台中人講：「真的假的？」到位的口音讓全場笑翻。

獨家／Mingo為了寵粉！定居高雄原因太暖　和安芝儇私下日常曝光

獨家／安芝儇定居高雄3個月！認了這點贏韓國　最愛美食是燒酒螺

獨家／安芝儇太會睡！室友Mingo曝女神私下1怪癖　坦言：有點困擾

獨家／李晧禎缺席明星賽！首吐來台心聲　認1紓壓方式解決壞情緒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選