獨家／安芝儇想讓隊友釣青蛙！南珉貞學台中腔超道地：真的假的

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女孩們來台灣已經有將近半年時間，都逐漸適應台灣生活，對台灣美食的認知不再只有雞排、滷肉飯等等。Mingo就分享，她特別喜歡一人小火鍋，最近迷上起司牛奶鍋的鍋底再加上起司麻糬燒，但因為不是每家店都有，她還會特別去找，可見瘋狂的程度。晧禎以標準中文說道，自己最喜歡「炒飯、蛋餅」，尤其是熱炒店的炒飯，會喜歡蛋餅則是因為她的腸胃不好，早上吃蛋餅比較沒有負擔；而安芝儇最喜歡的美食竟然是下酒的燒酒螺；身為挑食鬼的南珉貞則是愛上「雲南米線」，直言裡面的米線、蛋和肉都是她喜歡吃的。
Mingo被台東的海驚豔 安芝儇想讓隊友體驗釣青蛙
被問到最印象深刻的台灣城市，Mingo坦言，台鋼雄鷹最近有到台東比賽，第一次從台北出發，她們坐了5個小時的火車，所以過去對台東的印象就是很累，但後來有一次，她從高雄坐火車上台東， 經過那邊的海岸線，頓時讓她驚嘆不已，「我看到外面一片藍色，非常非常的驚訝，平常在韓國的時候就常常去海邊玩，可是已經很久很久沒有看到讓我這麼驚豔的海邊風景，希望之後有機會可以到台東的海邊去。」
而安芝儇因為住在高雄，對當地也產生感情，特別點名3個地方，第一個是愛河，由於她喜歡熱鬧的氛圍，愛河附近很常辦活動特別有人情味；第二個是旗津，安芝儇之前在拍攝時曾去過當地，一直希望有機會能在白天的時候去；第三個則是釣青蛙行程，安芝儇興奮表示，之前參加網路節目體驗釣青蛙後，也想讓其他成員去感受看看，記者詢問現場其他女孩的意願，大家立刻猛搖頭，甚至噴出中文直呼：「不要！」
李晧禎難忘夜市 南珉貞竟會學台中腔
李晧禎最印象深刻的不是某個縣市，而是全台各地的夜市！她回想去年籃球季，下班她比較常一個人，會搭隊友檸檬的順風車，她們會一起到夜市去吃吃玩玩，所以逛過很多不同的夜市，「雖然沒有一個特定的地方，但很喜歡夜市。」
而南珉貞最愛的則是台中，之前拍攝富邦悍將的YouTube影片去開心玩了一天，結束之後，他們到當地的球場去加油，沒想到那場比賽富邦悍將取得勝利，從此南珉貞對台中就有很好的印象，她還強調，台中有個台中腔，現場浮誇學台中人講：「真的假的？」到位的口音讓全場笑翻。