義美「銅鑼燒冰淇淋買一送一」！全家雪糕買1送1、7-11買2送1任選

奧運金牌「星巴克買一送一」！星冰樂第二杯半價　cama咖啡88折

▲2024巴黎奧運台灣英雄好棒！中華隊勇奪2面金牌、5面銅牌共7面獎牌。歡慶奪金的榮耀時刻，開喝星巴克買一送一、星冰樂第2杯半價優惠，cama咖啡第二杯88折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024巴黎奧運台灣英雄好棒！中華隊勇奪2面金牌、5面銅牌共7面獎牌。歡慶奪金的榮耀時刻，開喝星巴克買一送一、星冰樂第2杯半價優惠，cama咖啡第二杯88折。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024巴黎奧運台灣英雄好棒！中華隊本屆勇奪2面金牌、5面銅牌共7面獎牌，世界排名上升至35名，創下歷史次佳獎牌數成績歡慶奪金的榮耀時刻，開喝星巴克買一送一、星冰樂第2杯半價，cama café即日起至8月18日，全飲品（不含精選）、咖啡豆第二杯(件) 88折，慶祝優惠一次整理。

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📌奧運金牌星巴克買一送一！星冰樂第2杯半價
星巴克咖啡同好日第2杯半價優惠來了！今起8月12日至8月13日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，夏天消暑大家最愛的星冰樂、星沁爽通通都有優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

2024巴黎奧運歡慶奪金，榮耀時刻星巴克買一送一加碼優惠！8月13日11:00-20:00，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲巴黎奧運歡慶奪金「星巴克買一送一」加碼優惠！今起連續2天還有「星冰樂第2杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌cama café：全飲品、咖啡豆第二杯(件) 88折
cama café即日起至8月18日，全飲品（不含精選）、咖啡豆第二杯(件) 88折優惠！提醒大家，同品項同規格；不限冰熱，不得寄杯；咖啡豆不限款式與磅數、不得寄豆，折扣優先折抵低價者；限門市自取，優惠不併用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲cama café最新聯名CHOYA！8月7日前冰梅酒拿鐵嚐鮮價「現折15元」。（圖／cama café提供）
▲cama café最新聯名CHOYA！冰梅酒拿鐵夏季微醺開喝。（圖／cama café提供）

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