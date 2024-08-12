奧運金牌「星巴克買一送一」！星冰樂第二杯半價　cama咖啡88折

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星巴克咖啡同好日第2杯半價優惠來了！今起8月12日至8月13日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，夏天消暑大家最愛的星冰樂、星沁爽通通都有優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
2024巴黎奧運歡慶奪金，榮耀時刻星巴克買一送一加碼優惠！8月13日11:00-20:00，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌cama café：全飲品、咖啡豆第二杯(件) 88折
cama café即日起至8月18日，全飲品（不含精選）、咖啡豆第二杯(件) 88折優惠！提醒大家，同品項同規格；不限冰熱，不得寄杯；咖啡豆不限款式與磅數、不得寄豆，折扣優先折抵低價者；限門市自取，優惠不併用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！