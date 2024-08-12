潘瑋柏腫2倍「發福照」遭瘋傳！本尊無奈揭真相：別再問我怎麼了
歌手潘瑋柏因本身就是易胖體質加上年紀漸長，身材忽胖忽瘦經常成為眾人討論的焦點。近日網路上就出現一張潘瑋柏發福的照片，只見他身材比例大走鐘，胖到脖子都消失了，讓不少網友看後相當震驚；潘瑋柏本人則出面回應，要大家不要再傳這張照片給他：「朋友們，這照片真的不是真的，大家不要再發給我問我怎麼了？」笑說這張照片跟他本人根本不一樣，請大家不要當真。
記者藍詩孟／綜合報導
44歲的潘瑋柏身高175公分，但他本人曾說過，自己是易胖體質加上愛吃美食的關係，體重曾飆到93公斤，和年輕時精壯的身材差異頗大。不過近年來潘瑋柏為了上鏡好看也很努力在管理身材，將體重控制在70幾公斤上下，但網路上卻還是持續瘋傳潘瑋柏臃腫的照片，讓潘帥本人也無奈出面回應了。
潘瑋柏驚人發福照被瘋傳 本尊無奈回應了
潘瑋柏昨（11）日晚間在臉書發文，貼出自己被瘋傳的醜照寫道：「朋友們，這照片真的不是真的，大家不要再發給我問我怎麼了。路上見到我的朋友們，也請不要再稱讚我怎麼暴瘦了」。潘瑋柏表示這張照片和他本人身材差異頗大，為避免大家持續誤會，他只好站出來澄清真相。
潘瑋柏的回應曝光後，網友看了也紛紛留言：「永遠的潘帥」、「身為你的資深粉絲，不管照片變多胖我都會相信是真的」、「啥時回台灣讓我們看看真的長怎樣」、「16:9 解析的瑋柏」、「不管你幾公斤依舊是我最喜歡的那個潘瑋柏」、「笑死，誰會相信是真的」、「這真的誇張，你又沒這樣」、「感受到你的無奈，重點還是很帥好嗎」。
留言區也有很多粉絲敲碗問潘瑋柏何時推出新作品，或是回台開演唱會，但潘瑋柏沒多做回應。事實上，潘瑋柏近年來的事業重心轉往中國，加上和中國籍太太宣雲（Luna）結婚生子，也讓他待在台灣的時間減少許多，不過潘瑋柏仍不時上一些音樂節目露臉，人氣還是頗高。