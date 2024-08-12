單女逝留百萬房產！妹憂失「低收資格」不敢繼承　專家曝關鍵解套

七都外中古屋「這2區含金量」最高　專家曝財富密碼：高鐵+台積電

▲觀察六都加新竹縣市、七都以外各行政區的房價漲幅，嘉義太保近五年單價漲幅高達76.5%最高。（圖／永慶房屋提供）
▲觀察六都加新竹縣市、七都以外各行政區的房價漲幅，嘉義太保近五年單價漲幅高達76.5%最高。（圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近年房價有感上漲，觀察六都加新竹縣市等七大都會區之外的11縣市，房價也是漲到瘋，尤其以嘉義縣太保市、苗栗縣竹南鎮兩區近5年房價都漲破7成，名列冠亞軍，堪稱「含金量」最高區域，專家分析兩區有一共通點，就是台積電科技議題，太保還有高鐵加持，竹南也有五楊高架南延，房價漲幅都很驚人。

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高鐵+台積電題材助力　嘉義太保漲幅逾75%
觀察近五年上半年七都之外中古屋房價增幅最大的前三行政區，可以發現皆與「科技題材」息息相關。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來嘉義太保市發展題材不斷，除了台積電即將進駐嘉義科學園區外，市內嘉義高鐵站周邊腹地廣大、發展前景看好，「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地，加上科技人才剛需買盤支撐，也讓太保市房價水漲船高。近五年中古屋平均單價從10.4萬元增長76.5%到18.4萬元。在眾多題材助攻下，太保市房價可能持續走高。

至於苗栗竹南、頭份距離高科技產業聚集、就業人口眾多的新竹科學園區大約20-30分鐘車程，隨著新竹縣市的房價飆漲，驅使部分就業人口往房價相對親民的苗栗置產。再加上近年得益於五楊高架南延的建設，以及竹科竹南園區的擴廠，也促動竹南、頭份的房市熱絡，近五年兩個行政區的 中古屋單價皆有破六成五的增幅，站穩2字頭單價。

▲近五年七都外中古屋單價漲幅最高之行政區。（圖／永慶房屋提供）
▲近五年七都外中古屋單價漲幅最高之行政區。（圖／永慶房屋提供）
重大建設帶動  雲林虎尾漲幅破六成
雲林虎尾的房價也有明顯增長。陳金萍表示，隨著虎尾高鐵特區開發題材持續發酵，以及科技大廠陸續進駐中科虎尾園區，矽品園區也在興建中，吸引了不少科技業族群來此置產，從而有效推升了虎尾的購屋需求，近五年虎尾的中古屋單價有逾六成的增幅，站穩七都之外第四名。

屏東市則是受益於屏東科學園的動土興建，以及高鐵延伸屏東拍板，這些重大公共建設也有效帶動屏東市房價的上漲。再加上屏東市距離高雄鳳山僅30分鐘車程，親民的房價也吸引部分高雄居民外溢至屏東市置產，使得屏東市房價持續水漲船高，近五年屏東市中古屋單價也漲破五成。

最後，陳金萍指出，綜觀七都之外中古屋漲幅最大的十個行政區，多數中古屋單價仍以1字頭為主流，與七都相比實惠許多；且部分行政區除了區域內利多題材外，亦鄰近七都，可視為七都外擴的蛋白區，因此吸引大批願意「以時間換取房價」的消費者置產，進而推升當地的房價增長。

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