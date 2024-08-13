10大房市風水嫌惡設施恐「財去人散」　專家示警：再便宜都不要買

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牽鼻水意指：兩山夾一水主出牽鼻，是屬聚陰之地，猶如水牛被人拉著鼻子走一樣，牽去不回頭，易諸事不順、久病不癒。
二、天斬煞
天斬煞意指：住宅面對於兩棟高聳大樓之間的棟距夾縫而形成的煞別，長時間遭受風水上常見的壁刀正切及強勁的風煞破壞，比較嚴重的是像把鋒利的刀將住宅一剖為二，居住者易形成無端是非、血光傷疾、事業財運遭逢巨變。
三、攔腰煞
攔腰煞意指：位於高架橋、交流道、捷運高鐵軌道等建設旁，開門（窗）見煞，易干擾影響身心靈上的健康，長久易造成抑鬱，是非橫禍不斷，地靈磁場也比較不穩，產生無形的壓迫感。
四、埋兒煞
埋兒煞意指：兩高夾一低，一世受人欺，屋宅四周深陷高樓之中，易造成採光不良、通風不順、濕氣過重，前途易受阻，接二連三易遭連累；陰氣過重的影響下，人也容易呈現死氣沉沉沒有活力。
五、孤風煞
所謂的孤風煞亦稱為｢沖天煞｣，是屬矗立在矮房中獨一無二的超高大樓，風水有曰：｢孤峰獨聳｣，易犯風煞，財來財去，無法藏風聚氣，易形成孤獨寡丁，財去人散。
六、反光煞
所謂的反光煞意指：商業大樓的玻璃帷幕建構外牆，經陽光折射後直接反射至鄰近住家，易造成易怒體質、精神無法集中，爭執不休，運勢走下坡。
七、反弓煞
所謂的反弓煞意指：在風水學上是為大凶，易有血光之災，家運破敗可能，無論是道路或是河流，如同彎刀般無形煞氣，直衝破害。
八、退龍格
所謂的退龍格意指：住宅或商辦的地勢前高後低，氣流不入門，地勢不穩，家運連敗一代不如一代。
九、退官煞
所謂的退官煞意指：住宅外牆老舊，破損剝落，斷簷殘牆等…不吉現象，其宅氣已敗之兆，易造成居住者家運衰退、勞心勞神。
十、無尾巷
所謂的無尾巷又稱死巷，坐落於巷底的房子，與巷子形成正沖，尤其是末端兩側的屋宅，影響最大；巷口越長煞氣越重，易造成溝通上出現鴻溝，口舌是非官司訴訟等…問題。
高宏寓老師分析，以上煞方，住宅對應到流年沖剋害破刑更為嚴重，身體各部位的現象（如：心臟血液循環、心悸、脊椎腰椎、肝臟、腦神經衰弱、坐骨神經等…賺錢在吃藥）宜找專業地理師破解，倘若遇三煞方（病體方、官符方、最凶方）則是無解，建議搬遷為宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。