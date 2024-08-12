特企／產地到餐桌最短的距離　家樂福微笑小農專區將市集搬到賣場

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賣場裡的小農市集，最貼近你的生活所需
小農已然成為友善農耕的代名詞，也因此「小農」所蘊含的意義，更有其價值所在；家樂福設置「微笑小農」專區，與各生鮮蔬果小農合作，利用契作的方式，以合理價格保價收購，不僅保障農友收入，更讓農友能安心的專注於提升作物的品質、嘗試友善環境的耕種，維持並確保供貨量的持續與穩定。而透過家樂福的把關，「微笑小農專區」商品都符合環境友善的耕種方式，獲得家樂福嚴選、產銷履歷、家樂福有機BIO品質等認證，消費者可以清楚掌握透明化的生產過程，採購到新鮮直送的農產品；購買「微笑小農專區」商品，是對小農的支持與鼓勵，也是對環境友善盡一份心力，更讓家人吃到新鮮又安心的食物。
微笑小農，新鮮配送的友善農產品
吃在地、食當季，到家樂福採買時，不妨看看微笑小農專區，看看有什麼當季商品，思考如何替家裡餐桌增添當季的色香味。自煮就是無負擔的心意最美，選用小農水果，構築豐盛美味的什錦水果切盤，或者選用小農冬瓜、櫛瓜，煮出冬瓜排骨湯、烘烤櫛瓜等作法單純，端上桌好看又美味的輕鬆料理；選用安心食材，簡單料理，吃在地、食當季，吃到食物最單純的美味、攝取最單純的營養，呵護全家人的身、心、胃。