漢堡排嘉台北大巨蛋開幕！獨家炭火牛橫膈膜排必吃　排隊規則一覽

日本東京必吃的「漢堡排嘉Yoshi」總算在台北大巨蛋開幕二號店！繼Global Mall新北中和環球購物中心後，總算能吃到使用日本F1國產牛，每日新鮮打造的漢堡排，必吃推薦菜單還有牛舌漢堡排、炭火厚牛舌排，以及全新「獨家炭火牛橫膈膜排」，套餐價格、排隊規則一次看。
今年5月才空降Global Mall新北中和環球購物中心的「漢堡排嘉Yoshi」，果然旋即爆紅、常常一開門就有排隊人龍在等候，每日新鮮限量300份的炭火漢堡排，更常常未到下一個餐期就火速賣光。日本社長安川嘉紀總算讓二號店進駐台北大巨蛋開幕了！每天早上新鮮分切、並製作新鮮絞肉，職人現場再親自手打漢堡排，搭配獨家高技術門檻、精準掌握300度炭火現烤，瞬間將漢堡排外皮烤至Q脆，利用不同區域的炭火溫度緊緊鎖住肉汁，打造招牌外脆內多汁的鮮嫩口感。
還記得「漢堡排嘉Yoshi」在中和開幕時，推出Q脆彈嫩的「厚切牛舌排」好美味；8月歡慶插旗台北大巨蛋，也正式推出「炭火牛橫膈膜排」，嚴選每頭牛最精華的橫膈膜部位，爽吃風味濃郁、口感鮮嫩的炭烤牛排！再搭配日本F1國產牛漢堡排，截然不同的咬感與風味，一起享用好滿足。還可以淋上特製多蜜醬，或搭配瀨戶內塩檸檬、青唐辛子三升漬、生薑醋檸檬3款獨門沾醬，衍生好多種吃法。
而絕配的日本米飯，除了「漢堡排嘉Yoshi」原有的北海道七星米、長野縣越光米，還多了「岩手縣一見鍾情米」、「秋田縣小町米」，記得拌入大武山牧場與日本最大蛋商「伊勢公司」在台合作的生食級雞蛋，及漢堡排嘉秘製高湯醬油，不小心就會多扒了好幾口飯。
📌漢堡排嘉Yoshi 最新菜單
日本國產牛漢堡排定食 450元
牛舌漢堡排定食 520元
和牛漢堡排定食 560元
炭火厚切牛舌排定食 650元
正式推出｜炭火牛橫膈膜排定食 650元
📌漢堡排嘉Yoshi大巨蛋店 排隊規則
漢堡排_嘉門口為統一排隊等候起始點
每位候位客人最多僅能等候兩個位子
超過三位以上不一定能夠安排坐在一起
當日排隊達上限300席次，將提前結束營業
📌漢堡排嘉Yoshi大巨蛋店 營業資訊
時間：11:00至售完為止（11:30開始帶位入場）
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1004號櫃位(建議從光復南路117巷進入，走到底右轉即可到達)
座席：30席次
方式：僅提供現場候位，不接受任何形式訂位
另外，中秋節烤肉提早備戰，王品集團今年端出日本A5和牛、
美國極黑和牛與澳洲和牛推出「王品嚴選世界三大和牛燒烤宴」 燒肉組合，搭配美
國牛板腱、紐西蘭鮮切沙朗牛排，5款肉品合計總重量接近700公克（約2人份），最便宜1099元就能在家輕鬆開烤；「Oh My!原燒和牛海陸奢烤組」包含澳洲和牛板腱原塊牛排、台灣極品梅花豬、澳洲和牛五花、北海道生食級干貝等多達9種海陸食材（約4～5人份）售價1799元；還有重量級「100盎司重磅多肉奢烤組」則售價1999元，即日起至9月30日於
線上通路、全台便利超商與賣場開賣。
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還記得「漢堡排嘉Yoshi」在中和開幕時，推出Q脆彈嫩的「厚切牛舌排」好美味；8月歡慶插旗台北大巨蛋，也正式推出「炭火牛橫膈膜排」，嚴選每頭牛最精華的橫膈膜部位，爽吃風味濃郁、口感鮮嫩的炭烤牛排！再搭配日本F1國產牛漢堡排，截然不同的咬感與風味，一起享用好滿足。還可以淋上特製多蜜醬，或搭配瀨戶內塩檸檬、青唐辛子三升漬、生薑醋檸檬3款獨門沾醬，衍生好多種吃法。
而絕配的日本米飯，除了「漢堡排嘉Yoshi」原有的北海道七星米、長野縣越光米，還多了「岩手縣一見鍾情米」、「秋田縣小町米」，記得拌入大武山牧場與日本最大蛋商「伊勢公司」在台合作的生食級雞蛋，及漢堡排嘉秘製高湯醬油，不小心就會多扒了好幾口飯。
📌漢堡排嘉Yoshi 最新菜單
日本國產牛漢堡排定食 450元
牛舌漢堡排定食 520元
和牛漢堡排定食 560元
炭火厚切牛舌排定食 650元
正式推出｜炭火牛橫膈膜排定食 650元
📌漢堡排嘉Yoshi大巨蛋店 排隊規則
漢堡排_嘉門口為統一排隊等候起始點
每位候位客人最多僅能等候兩個位子
超過三位以上不一定能夠安排坐在一起
當日排隊達上限300席次，將提前結束營業
📌漢堡排嘉Yoshi大巨蛋店 營業資訊
時間：11:00至售完為止（11:30開始帶位入場）
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1004號櫃位(建議從光復南路117巷進入，走到底右轉即可到達)
座席：30席次
方式：僅提供現場候位，不接受任何形式訂位
另外，中秋節烤肉提早備戰，王品集團今年端出日本A5和牛、
國牛板腱、紐西蘭鮮切沙朗牛排，5款肉品合計總重量接近700公克（約2人份），最便宜1099元就能在家輕鬆開烤；「Oh My!原燒和牛海陸奢烤組」包含澳洲和牛板腱原塊牛排、台灣極品梅花豬、澳洲和牛五花、北海道生食級干貝等多達9種海陸食材（約4～5人份）售價1799元；還有重量級「100盎司重磅多肉奢烤組」則售價1999元，即日起至9月30日於