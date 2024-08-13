槓桿開滿太危險！全台37萬「雙貸族」新高　專家：2狀況會翻車　

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，3月央行宣布升息，6月再推加強版「第二戶限貸令」，惟雙貸族人數與貸款金額屢創新高，主要原因有三：
一是自疫情以來的房市多頭，致使全台房價高居不下，不少購屋人深怕未來買房越來越貴，雖說資金較不充裕，仍希望提早「上車」，因此需經由信貸彌補資金缺口。
二是上半年台股持續創下新高，吸引已購屋者持續增貸投入股海。
三則為通膨環境之下，日常開銷成本加高，房貸族不得不增貸以維持生活品質。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，觀察歷年數據，雙貸族人數增長大抵與房市大盤走勢相符，例如2012年房市進入大多頭，當時雙貸族人數約達31.3萬人，隔年起市場氛圍翻轉，之後雙貸族人數保持28~29萬人，直至2020年疫情後全台房市復甦，該族群數量突破30萬人大關，且漲勢維持至今仍難退。
槓桿操作看似甜美，市場翻轉風險加倍
賴志昶提醒，下半年面臨美國總統大選、中東局勢不穩及烏俄戰爭等地緣政治問題下，全球金融波動的風險提高，槓桿操作不可不慎，近期台股出現大幅震盪，不時傳出少年股神翻車，本波多頭不少房貸族以房增貸，或是再借信貸放大操作槓桿，當遇股市下殺或房市翻轉將難以收拾，投資者應審慎評估。