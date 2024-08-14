全台最貴蛋花湯！「巨型蜈蚣」加值變大補湯　他驚：用炸的超美味

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▲外帶的蛋花湯裡出現一隻巨型蜈蚣。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

▲老一輩喜歡拿蜈蚣泡酒，稱能袪濕散寒。（圖／翻攝每日頭條）

▲中國博主試吃油炸蜈蚣，驚訝蜈蚣肉是綠色的。（圖／翻攝韓小浪YouTube）

天氣濕熱，各式蟑螂、老鼠全出沒，餐廳環境衛生拉警報！一名網友就在外帶的蛋花湯裡，驚見一隻巨型蜈蚣，貌似已經被完全煮熟，呈現灰白色，嚇傻直呼：「這應該不是冬蟲夏草了吧！」被虧說這蛋花湯被蜈蚣加值成大補湯，堪稱「全台最貴蛋花湯」，一碗要價至少千元。蜈蚣煮熟能吃嗎？事實上，中國北京夜市有油炸蜈蚣，肉是綠色的，吃過的人大驚：「太美味！」買到蜈蚣蛋花湯的原PO在臉書「爆廢公社」公開社團發文，分享外帶蛋花湯的塑膠袋出現一條被煮熟的蜈蚣，在混合蛋花和青菜的湯裡徜徉。貼文曝光後引發討論，不少人認為原PO賺爆，「這碗應該是上千元」，但也有人認為比蟑螂泡湯還噁心。蜈蚣能吃嗎？《美國熱帶醫學與衛生雜誌》(American Journal of Tropical Medicine and Hygiene)曾揭露，中國一對母子為預防感冒，吃了市場買來的野生蜈蚣，結果大腦中出現了鼠肺線蟲，癥狀為頭痛，脖子僵硬，有腦膜炎的跡象。鼠肺線蟲可能會危及生命，但通常只感染吃生蝸牛或蛞蝓的人。事實上，老一輩喜歡拿蜈蚣、毒蛇來泡酒，稱能袪濕散寒。不過，名中醫師吳明珠曾指出，蜈蚣、毒蛇泡酒都沒去除毒牙、毒腺及內臟，沒有達到袪濕散寒，反而先吃進一堆毒素。據悉，40%濃度以上的酒精，才能分解毒蛋白，最多泡到3個月，就要瀝掉藥材，以免腐敗變質，而且也不是人人都適合喝藥酒。武俠迷相信，炸蜈蚣是丐幫幫主洪七公的得意之作，曾在雪山油炸給楊過吃。在越南、中國北京也有「炸蜈蚣」獵奇夜市小吃，曾有名中國博主試吃炸蜈蚣，驚訝蜈蚣肉是綠色的，不論是聞起來或吃起來，都像「木頭被水泡過」的味道。YouTube頻道「Crazy Man」也曾買了18公分長的蜈蚣，自己油炸試吃，認為咬起來卡崩卡崩脆，吃起來「不難吃」，但後勁太強大，「像有屎味的臭雞皮」。