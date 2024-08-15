小白買房3大心法公開！別被低總價迷惑了　估價師破實登追價迷思

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▲有民眾為省麻煩而直接買下樣品屋，但附的裝潢與家電不一定都滿意且合用。（圖／記者徐銘穗攝）

買賣房屋重要關鍵很多，而不少人首先看的就是價格，畢竟不動產交易是大事，專家提醒，新手小白交易要注意3大點，買房要看需求、掌握房價行情、屋況；而賣房估價也有更精準的評估法，避免交易美夢變惡夢。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，許多首購族因為預算考量，常被一些低總價物件所吸引，但民眾應先評估買屋的目的需求，以自身買房的需求與機能性優先考量，才能挑選出最適合自己的住宅，而一般首購自住，則可把換屋期設定約10年起跳，房價增值性則為次要考量。張旭嵐表示，第一次購屋的朋友，建議平時就和銀行房貸行員保持聯繫，甚至在出價議價時就先諮詢行員估價金額，一方面掌握房價行情，也確保購屋的資金規劃順利。而有民眾為了省麻煩，直接買下樣品屋，但所附的家電裝潢，可能並不需要也不合意，裝潢用材品質良莠不齊，而這些成本其實都已隱藏在總價中，甚至有的是以華麗裝潢來遮蔽漏水、壁癌等屋況瑕疵，民眾千萬別以買到賺到的心態，反換來後續麻煩。除了買房要謹慎小心，賣房的屋主也必須好好評斷自家房屋價值多少錢，避免落入仲介業者的圈套，房產部落客阿宅表示，估價可用3大法則，比較法的部分，可透過實價登錄搜尋臨近並類似的房屋，並基本上依循著高比低貴、新比舊貴、小比大貴的原則。第二是收益法，原理為「租金收多少，房子值多少」，以房屋的年租金除以鄰近並類似房屋的年報酬，就可以得租房屋價值。最後成本法是「成本用多少，房屋值多少」，計算房屋的重置成本，扣除折舊後，再加上土地價值就能得到房屋價值，也就是說，房屋價格等於房屋折舊成本後加上土地價值。高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，3估價法有不同的使用時機，一般消費者購置住宅，大多使用比較法，但要注意的是，實價登錄在市場多頭時容易導致追價，建議有時也可將收益法納入作為參考。