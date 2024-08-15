「最美羽球銅牌」志田千陽見到偶像摔椅暈倒　狂捏隊友：我要死了

日本「女子羽球雙人組」志田千陽、松山奈未拿下本屆2024巴黎奧運「女子雙打羽球」銅牌，2人場上對打的美貌迅速傳遍全網，名氣更上一層樓。她們昨（14）日上節目《奶油濃湯！THE★LEGEND 巴黎奧運獎牌得主大集合SP》，電視台特別安排志田千陽的偶像山下美月（前乃木坂46成員）驚喜現身，志田千陽嚇到語無倫次、緊張到狂捏松山奈未的手，還差點從椅子上摔下去，可愛模樣逗樂觀眾。
首戰奧運就拿下銅牌 志田千陽美貌收穫超多球迷
志田千陽跟松山奈未今年是第一次出戰奧運，首戰就拿下銅牌佳績，獲全網封為「羽球女神」。2人回到日本後，受邀錄製綜藝節目，《日本電視台》知道志田千陽一直很喜歡乃木坂46，也知道「志田千陽推的孩子」就是今年5月退團的山下美月，所以特別邀請山下美月露臉2分鐘，送花給「日本之光」志田千陽。
打球動力來源之一是乃木坂46 見到「推的孩子」激動快死掉
志田千陽一看到山下美月從布幕走出來，嚇到狂捏隊友松山奈未的手，「等一下等一下，我要死了！糟了...完了完了」，情緒激動到語無倫次，笑翻全場。山下美月說，她一直都知道志田千陽支持著自己，她有關注志田千陽在奧運的表現，也發現志田千陽的球拍袋上還掛著山下美月的章魚吊飾，「雖然這個章魚樣子被全世界看到，我還是很開心……但如果能有一個更可愛、更漂亮的就好了」。
志田千陽解釋，當時她買了大量的演唱會周邊，由於是隨機出貨，所以沒拿到山下美月的商品，山下美月就說：「我隨時可以給妳，隨時送給妳！」志田千陽感動到幾乎要昏倒，不斷表示感謝；在接下山下美月的花束時，志田千陽也是激動到差點昏倒：「等一下，我要死了....」真摯模樣笑翻所有人。
志田千陽呆萌粉絲模樣 再次擄獲觀眾芳心
山下美月要離開前，主持人上田晉也問志田千陽「有沒有問題要問山下美月」，志田千陽居然說：「您現在使用的香水是什麼？」山下美月回她：「下次，我會送你一樣的香水！」而志田千陽的反應，引來大批網友討論：「志田選手太可愛了！她買了很多隨機商品，卻一直沒有拿到山下的，奧運時期還掛著『タコ下美月』的商品，真的好可愛耶，而且還能再次收到山下送的香水，真是太好了」、「志田選手從頭到尾都是一個徹頭徹尾的粉絲，真是又搞笑又可愛」、「志田選手見到偶像後的第一句話居然是『等一下，我快要死了』，完全就是一個徹底的粉絲，太搞笑了啦」。
志田千陽的詳細介紹 愛運動也愛追星
志田千陽是運動員也是小迷妹，偶像是乃木坂46，最喜歡山下美月跟齋藤飛鳥，以及櫻坂46的其他成員。她曾透露比賽前必聽乃木坂46的歌曲來激勵自己，「歌曲超棒，成員也都超努力，所以我覺得我也要加油！」沒打球時，有空就會去參加乃木坂46的演唱會。
而志田千陽「推的孩子」第一順位就是乃木坂46的山下美月，山下美月也是團中的王牌成員，但她為了以演員工作為重心，今年5月12日畢業退團，當時的畢業演唱會上，志田千陽也有到場支持，足見她喜愛山下美月的程度有多強烈。
更多志田千陽超詳細個人介紹可「點此」查閱。
志田千陽小檔案
生 日：1997年4月29日（27歲）
身 高：162cm
體 重：54kg
慣用手：右手
偶 像：乃木坂46
比賽項目：女子雙打／混合雙打
戰 績：
世界排名（最高）第2位
日本排名（最高）第1位
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志田千陽跟松山奈未今年是第一次出戰奧運，首戰就拿下銅牌佳績，獲全網封為「羽球女神」。2人回到日本後，受邀錄製綜藝節目，《日本電視台》知道志田千陽一直很喜歡乃木坂46，也知道「志田千陽推的孩子」就是今年5月退團的山下美月，所以特別邀請山下美月露臉2分鐘，送花給「日本之光」志田千陽。
打球動力來源之一是乃木坂46 見到「推的孩子」激動快死掉
志田千陽一看到山下美月從布幕走出來，嚇到狂捏隊友松山奈未的手，「等一下等一下，我要死了！糟了...完了完了」，情緒激動到語無倫次，笑翻全場。山下美月說，她一直都知道志田千陽支持著自己，她有關注志田千陽在奧運的表現，也發現志田千陽的球拍袋上還掛著山下美月的章魚吊飾，「雖然這個章魚樣子被全世界看到，我還是很開心……但如果能有一個更可愛、更漂亮的就好了」。
志田千陽解釋，當時她買了大量的演唱會周邊，由於是隨機出貨，所以沒拿到山下美月的商品，山下美月就說：「我隨時可以給妳，隨時送給妳！」志田千陽感動到幾乎要昏倒，不斷表示感謝；在接下山下美月的花束時，志田千陽也是激動到差點昏倒：「等一下，我要死了....」真摯模樣笑翻所有人。
志田千陽呆萌粉絲模樣 再次擄獲觀眾芳心
山下美月要離開前，主持人上田晉也問志田千陽「有沒有問題要問山下美月」，志田千陽居然說：「您現在使用的香水是什麼？」山下美月回她：「下次，我會送你一樣的香水！」而志田千陽的反應，引來大批網友討論：「志田選手太可愛了！她買了很多隨機商品，卻一直沒有拿到山下的，奧運時期還掛著『タコ下美月』的商品，真的好可愛耶，而且還能再次收到山下送的香水，真是太好了」、「志田選手從頭到尾都是一個徹頭徹尾的粉絲，真是又搞笑又可愛」、「志田選手見到偶像後的第一句話居然是『等一下，我快要死了』，完全就是一個徹底的粉絲，太搞笑了啦」。
志田千陽的詳細介紹 愛運動也愛追星
志田千陽是運動員也是小迷妹，偶像是乃木坂46，最喜歡山下美月跟齋藤飛鳥，以及櫻坂46的其他成員。她曾透露比賽前必聽乃木坂46的歌曲來激勵自己，「歌曲超棒，成員也都超努力，所以我覺得我也要加油！」沒打球時，有空就會去參加乃木坂46的演唱會。
而志田千陽「推的孩子」第一順位就是乃木坂46的山下美月，山下美月也是團中的王牌成員，但她為了以演員工作為重心，今年5月12日畢業退團，當時的畢業演唱會上，志田千陽也有到場支持，足見她喜愛山下美月的程度有多強烈。
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志田千陽小檔案
生 日：1997年4月29日（27歲）
身 高：162cm
體 重：54kg
慣用手：右手
偶 像：乃木坂46
比賽項目：女子雙打／混合雙打
戰 績：
世界排名（最高）第2位
日本排名（最高）第1位