金宣虎、秀智「救火」柳俊烈韓韶禧　傳合作惹哭《Start-Up》粉絲

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▲柳俊烈、韓韶禧（左）認愛2週火速分手，過程宛如八點檔。（圖／柳俊烈IG、韓韶禧IG）

▲《Start-Up：我的新創時代》是捧紅金宣虎的代表作，劇中深情暖男的形象，收穫一票粉絲。（圖／tvN）

▲秀智在《Start-Up：我的新創時代》愛上的不是金宣虎而是南柱赫，不少觀眾無法接受。（圖／tvN）

韓星柳俊烈、韓韶禧原定是韓劇《魅惑》的男女主角第一人選，但隨著2人的告吹，合作破局。有消息指出，接替2人角色的，有望是2020年合作主演《Start-Up：我的新創時代》的金宣虎跟秀智，他們4年後重逢「延續無緣的戀情」的消息，受到劇迷極大討論與期待。柳俊烈跟韓韶禧在今年白色情人節（3／14）被拍到約會，2人隨即認愛，在這同時也傳出他們有望主演電視劇《魅惑》；但後期鬧出柳俊烈冷暴力惠利、疑似無縫接軌的傳聞，雖然後續證實是誤會，但也讓韓韶禧看到柳俊烈「龜縮」的一面而決定分手，柳俊烈跟韓韶禧的戀情僅維持2週告吹，合作也破局。根據韓媒報導，《魅惑》有望找來金宣虎搭檔秀智主演，金宣虎的經紀公司「Salt 娛樂」對此表示：「金宣虎已收到出演《魅惑》的提案，正在考慮中。」負責《魅惑》企劃與製作的製作公司Showbox也說：「我們已向金宣虎提議出演畫家尹以皓的角色，並了解到他正在考慮中。」網友對於金宣虎將合作秀智的消息，紛紛雀躍不已，因為2人曾於2020年合作主演神劇《Start-Up：我的新創時代》，劇中陰錯陽差「無法在一起」，是不少觀眾心中的遺憾；如今4年後他們有望重聚，韓志平（Start-Up金宣虎飾演角色）、徐達美（Start-Up秀智飾演角色）CP是否能「續前緣」，引發熱烈討論。《魅惑》由韓在林執導，故事改編自同名網路漫畫，以1935年京城和1800年代的上海為背景，講述畫家尹以皓接到「描繪魅惑吸血鬼女子宋靜華」的肖像畫委託後，隨著時間推移，逐漸揭開該女子真面目的神祕故事，預計今年內完成選角並開始拍攝，播出平台待定。