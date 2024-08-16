伊藤潤二被客訴！童買鶴茶樓鬼月聯名被嚇傻　老闆道歉：杯子壞壞

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▲有顧客表示孩子被與鶴茶樓聯名的「伊藤潤二插畫」嚇到。（圖／鶴茶樓提供）

▲此次鶴茶樓的聯名對於潤二迷來說是難得的「驚喜」，但目前市面上仍多將伊藤潤二的作品標示為「18禁」。 （圖／鶴茶樓提供）

知名手搖飲店「鶴茶樓」應景農曆鬼月，特別和日本恐怖漫畫，除了一系列獵奇周邊，飲料包裝也都換上伊藤潤二驚選集插畫。不料鶴茶樓總公司竟收到投訴，有顧客表示自己買了鶴茶樓的飲料給小孩，孩子卻被杯子上的插畫嚇傻，讓鶴式餐飲集團創辦人無奈發文「客訴應該怎麼回？」鶴茶樓創辦人方奕勝在社群媒體「Threads」發文，貼出最近總公司收到的客訴郵件，信件內容為「喝個飲料紓壓，結果孩子被杯子嚇傻，真是謝囉。」，方奕勝也在貼文寫下「這應該是第一次也是最後一次收到這類型的客訴了吧，真是抱歉囉！」許多網友看到貼文，表示「家長看到杯子的圖案就可以不用買了，為什麼還要買來嚇小孩？」、「應該自帶環保杯」，甚至戲稱「告訴他店家已口頭訓斥過杯子了，杯子壞壞。」但也有網友好奇伊藤潤二的內容是普遍級還是18禁，認為另有網友表示「不只小孩，對於膽小的人來說，要是在不知情的情況下拿到這杯子真的會很想丟掉。」此次鶴茶樓的聯名對於潤二迷來說是難得的「驚喜」，其獨有的怪誕畫風和恐怖氛圍感，以及各種設定鮮明的角色，身受粉絲喜愛，但鶴茶樓創辦人表示，後續已回信向投訴的顧客道歉，也有網友建議之後