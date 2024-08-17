高雄大港橋看水上鋼鐵人！飛板秀只有2晚　交通管制、觀賞點整理

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▲官方建議，最佳觀賞點為兩處，即大港橋旁邊的「駁二藝術特區-巨人的夢幻花園」及「大港倉8」。（圖／取自高雄市海洋局臉書）

▲承億酒店首創在五星級飯店內舉辦鐵人三項競賽，吸引近百人參賽，挑戰高空無邊際泳池及爬樓梯登高。（圖／高雄承億酒店提供）

暑假倒數，高雄市政府打造超沁涼的「2024高雄海洋派對」，包含氣墊樂園、飛板秀等一系列水域休閒活動，尤其今（17）日與明日兩天登場的水上飛板秀（FLYBOARD SHOW），堪稱水上鋼鐵人，結合聲光、水幕投影、雷射特效的演出，打造國際級視覺饗宴，今明兩日的晚上19:00登場，而最佳觀賞點也曝光。此次「2024高雄海洋派對」，推話7大精彩活動，包含：高雄水花樂園、水上飛板秀、海派遊艇展、遊艇搭乘體驗、大港造筏競賽、包含SUP、水上腳踏車、獨木舟在內的水域遊憩活動、水域趣味競賽等，讓各種族群都能盡情遊玩。其中最受矚目的為法國團隊首次來台表演的水上飛板秀，將運用高雄獨特港灣劇場環境，結合聲光、水幕投影、雷射特效的演出，有如水上鋼鐵人。演出時間為8月17日(六)、8月18日(日) 19:00~19:30。演出地點為高雄大港橋西側水域，建議交通指南為搭乘輕軌至「C12駁二大義」站下車。大港橋上將有人流管制，另外，高雄市海洋局也建議最佳觀賞點，為，是距離最近又最安全的。除了「2024高雄海洋派對」，今（17）日同樣也有一場消暑又健康的活動，在高雄承億酒店登場。承億酒店首創在五星級酒店內舉辦的「2024承億鐵人三項賽」，活動吸引近百位選手參賽，選手年齡層從10歲到66歲都有，更有親子檔攜手參賽。承億酒店提到，雖然今日天公不作美，原本賽程預計為高空游泳、騎自行車、登高爬樓，因雨勢過大改成高空游泳、登高爬樓兩次，但還是澆不熄選手的熱情，一同齊聚在承億酒店熱血開賽。「2024承億鐵人三項賽」活動分為男子個人組、女子個人組、團體接力組，其中，年僅14歲的李晨希摘下「2024承億鐵人三項賽」冠軍，全程只花15分17秒就完賽，直接把總統套房大獎帶回家。