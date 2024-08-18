新竹「假中人」預售屋詐7000萬！5大房產詐騙手法公開　專家拆招

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▲買賣房屋都有詐，一不小心就會落入圈套，最後，不僅你的房屋沒到手，錢還全賠了。（圖／家庭消費中心攝）

詐騙手法層出不窮，尤其是涉及不動產的詐騙，可能導致受害者損失數百萬甚至上千萬元的財產。多起「專業詐房」案件已經引起社會對房產詐騙的高度警覺。房仲業者整理了「5大房產詐騙」手法，其中包括去年在新竹爆發的「假中人」預售屋詐騙案，該案共有20人受騙，詐騙金額超過7千萬元。專家提醒，詐騙集團的手法日益精密，除了假冒屋主或買方行騙外，還有以下3種詐欺手法需要特別注意。2023年7月在新竹爆出的「假中人」案，是詐騙集團利用預售屋熱銷的機會進行詐騙。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，一般購買預售屋主要透過建商或代銷，根據銷售情況不同，價格、樓層和房型都會有所變化。詐騙集團聲稱有內部管道可以透過「中人」（介紹人）以低價取得建商與地主保留戶或條件更好的房型，吸引民眾購屋。詐騙集團甚至偽造房屋預定單、收據、合約等文件，甚至包括建商的大小章、收款章，騙取訂金、簽約金、工程款等。最終，20人受騙，損失超過7千萬元，包括許多高學歷的工程師。房價行情也可能成為詐騙工具。陳賜傑提醒，儘管實價登錄已全面公開房屋買賣行情，但並不是所有屋主和買方都擅長使用網路查詢。實務上曾遇到過不誠實的仲介，在協助80多歲的奶奶賣房時，提供過時的售價參考，明明房屋市值超過900萬元，卻只估價700多萬元。這類情況可能是仲介和投機客聯手，先低價收購房子，再簡易裝潢後以高價轉售，賺取價差。不誠實的仲介則能賺取雙倍服務費。即使屋主或買方發現被高價轉售，通常已經完成交易，很難追討回損失。房東將房子出租給房客，也可能遭遇詐騙。台北市地政局曾揭露一起案例，房東將房子出租但未遷出戶籍，租客偽造房東簽發的本票，向法院申請強制執行債權、法拍房子。因為房東戶籍留在出租屋內，法院通知文件被租客攔截，房子被法拍後租客捲款消失，房東無法追回房子，也找不到人求償。陳賜傑分析，房地產詐騙容易得手的原因之一是大眾誤認產權轉移困難，警戒心不足。多數人無法預料出租房子會遭遇法拍詐騙。專家提醒，購買預售屋時，應直接向建商或代銷業者購屋，不要輕信中人或詐騙集團的話術，尤其是要求將購屋款項匯入私人帳戶的情況，高機率為詐騙陷阱。若有購售屋需求，應貨比三家，查看仲介是否隱瞞真實房價行情，並選擇提供全面消費者保障的業者，避免「假行情，真買賣」的風險。為防範租客詐騙，陳賜傑建議以下三點：一、避免將戶籍設在已出租的房子內，防止被有心人士利用；二、經常到出租屋走動，確保沒有異常；三、重要文件應申請寄送至通訊地址，或將戶籍遷移到能收到通知的位置。透過以上建議，能有效提升對房產詐騙的警覺性，保護自身財產免受詐騙集團的侵害。