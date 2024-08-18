英國超萌柏靈頓熊回來了！訪「秘魯娘家」竟意外捲入神祕事件

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▲超萌的柏靈頓熊，在片中爆笑拍攝證件照。（圖／索尼影業YouTube）

大人小孩最愛的英國柏靈頓熊回來了！擁有超高評價的柏靈頓熊系列電影，即將在明年春節連假帶來大家引頸期盼的全新續集，刺激又爆笑的冒險之旅就等全家大小一起去電影院同歡。這次柏靈頓熊來到秘魯的退休熊之家，拜訪他親愛的露西姑姑，他們與布朗一家又再次被捲入一起神祕事件，前往亞馬遜雨林和秘魯的深山之中，展開一場華麗的冒險之旅。杜加爾威爾森執導真人動畫電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》，除了身穿藍色大衣的毛茸茸巨星之外，更找來《柏靈頓熊》系列、《007：生死交戰》班維蕭；《旺卡》、《王冠》演技派明星奧莉薇雅柯爾曼，與《鞋貓劍客》系列、《秘境探險》安東尼奧班德拉斯，一同加入這場瘋狂的旅程。由英國知名作家麥可龐德所創作的經典兒童文學角色「柏靈頓熊」，是不少人共同的童年回憶，牠頭戴紅帽子、身穿藍色大衣、拎著一只老舊的行李箱，手上還帶著最愛的橘子果醬，就像一位彬彬有禮的英國紳士。內心充滿溫暖正能量的柏靈頓熊，感動全世界好幾個世代的大人與小孩，在台灣這隻可愛的絨毛倫敦熊也曾經掀起一股風潮，許多人狂喝咖啡集點，就為了把牠從便利超商抱回家。這次在預告片中，大家熟悉的萌呆柏靈頓熊又回來了，連在證件快照機亭裡也能搞得一陣混亂；《柏靈頓：熊熊去秘魯》劇情描述，柏靈頓熊來到秘魯的退休熊之家，拜訪牠親愛的露西姑姑，牠們與布朗一家又再次被捲入一起神祕事件，前往亞馬遜雨林和秘魯的深山之中，展開一場刺激的冒險之旅。