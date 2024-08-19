不用開冷氣！4招室內有效降溫　「1動作」降溫3˚C：拔插頭也有用

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▲在家具選擇上，建議優先考慮金屬、玻璃、竹、藤等材質。（圖／21世紀不動產提供）

▲電器長時間不使用時，要記得拔掉插頭，省電還有助室內降溫。（圖／記者徐銘穗攝）

夏天氣溫飆高，除了開冷氣外，還有什麼方法，能幫助室內降溫？專家整理了4個居家降溫方法，包含注意電風扇擺放位置、改變擺設、增加植栽、隔熱反射，以及拔插頭等5招，可讓室內降溫2~3˚C，守護荷包。首先是維持室內空氣的流通。房內布置整潔，不僅容易打掃也能幫助室內空氣的流通，由於夏季白天室外溫度較高，因此盡量於早晚氣溫較涼爽之際再開啟窗戶進行通風。而北科大副教授李魁鵬指出，光是將電風扇擺對位置，就有效果，當室外比較涼，可以把電風扇放窗戶旁；相反的，當室外比較熱，電風扇就要遠離窗戶，才不會引進熱風。第二個則是改變擺設。織品家飾、毛絨物件、皮質傢俱…等在夏季會讓人感覺悶熱，建議可將傢俱更換成造型簡潔、偏冷色調的鐵製、藤製傢俱，及透明感十足的玻璃、水晶擺飾，不僅能在視覺上感覺清涼，觸覺上更是直接感受到涼爽。在家中擺放綠色植物則是能夠有效調節室內空氣及濕度，同時綠色也有平定心緒的作用，如果是住在頂樓或者是有陽台的民眾，可以嘗試「垂直綠化」種植攀牆植物在牆壁、陽台、窗台或者是屋頂等處，這些爬藤植物能夠阻擋陽光直射，有效改善悶熱的居住環境。最後是阻絕、反射室溫降3˚C，一般來說，西曬的房子午後室溫偏高，一到夏天更是悶熱不已，建議可以用各種「隔絕」、「反射」的方法減少西曬牆面的吸熱，阻絕的方法有將市售的隔熱貼紙貼在西曬的窗面上阻絕紫外線的熱輻射，或者是將衣櫃、書櫃放在西曬牆，將西曬的熱能及陽光多一層阻絕。反射的招數則有安裝淺色窗簾、將錫箔紙貼在珍珠版或者是厚紙板上，將鋁箔紙光亮面朝外反射陽光，可以降低室內溫度2~3˚C。此外，21世紀不動產提醒，許多電器發出的熱量是使房子變熱的關鍵之一，所以平時可以將沒有使用或者是不常使用的電器插頭拔掉吧，不僅環保而且還安全。