大谷翔平追上小葛瑞菲紀錄！維持此開轟速度　推算以49轟結束賽季

MLB洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平今（19）日在客場迎戰聖路易紅雀的比賽中，敲出個人本季第39號全壘打，連兩戰開轟。根據美國媒體報導，他已經追上傳奇名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）等人的紀錄，成為第4位單季在5個月份中都至少達成「6轟3盜」的球員。另外也有日本媒體透過大谷翔平本季目前的累積數據推算，以目前的這個速度來看，他在球季結束時可能達到的全壘打數，將會是49轟。
大谷翔平以目前速度推算 球季結束時將有49轟
根據日本專欄作家柳原直之分析，大谷翔平截至18日的打擊數據為：出賽121場比賽，打擊率2成91，敲出38支全壘打，打回87分打點，盜壘37次，按照這個節奏，他在賽季結束時的數據為49發全壘打和48次盜壘，有望成為史上第6位單季擊出「40轟40盜壘」的球員，甚至會成為MLB「45轟45盜」的第一人。
除此之外，大谷翔平本季轉戰道奇隊，儘管投手身分「關機」，但打擊的火燙表現，將有望讓他挑戰成為史上第4位獲得過2個聯盟全壘打王，以及史上第2位獲得2個聯盟MVP的球員。這還是在他季初受到前翻譯水原一平非法賭博和銀行詐騙事件影響，以及簽下職業體育史上最大合約的壓力下所打出來的。
大谷翔平追上小葛瑞菲紀錄 單季有5個月至少「6轟3盜」
而在挑戰「40轟40盜」的路上，大谷翔平今天又悄悄地完成另一項紀錄，大聯盟記者Greg Harvey引用OptaSTATS的數據指出：MLB史上此前只有3名球員能在同一個賽季中的5個不同月份內，至少打出6支全壘打和完成3次盜壘，大谷如今也加入他們的行列。
這3人分別是1999 年的小葛瑞菲、1998年的Jose Canseco和1922年的Ken Williams。大谷在4月繳出7支全壘打和4次盜壘，5月7支全壘打和8次盜壘，6月12支全壘打和3次盜壘，7月6支全壘打和12次盜壘，8月7支全壘打和9次盜壘。似乎他每次參加比賽都在創造歷史紀錄。
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根據日本專欄作家柳原直之分析，大谷翔平截至18日的打擊數據為：出賽121場比賽，打擊率2成91，敲出38支全壘打，打回87分打點，盜壘37次，按照這個節奏，他在賽季結束時的數據為49發全壘打和48次盜壘，有望成為史上第6位單季擊出「40轟40盜壘」的球員，甚至會成為MLB「45轟45盜」的第一人。
除此之外，大谷翔平本季轉戰道奇隊，儘管投手身分「關機」，但打擊的火燙表現，將有望讓他挑戰成為史上第4位獲得過2個聯盟全壘打王，以及史上第2位獲得2個聯盟MVP的球員。這還是在他季初受到前翻譯水原一平非法賭博和銀行詐騙事件影響，以及簽下職業體育史上最大合約的壓力下所打出來的。
大谷翔平追上小葛瑞菲紀錄 單季有5個月至少「6轟3盜」
而在挑戰「40轟40盜」的路上，大谷翔平今天又悄悄地完成另一項紀錄，大聯盟記者Greg Harvey引用OptaSTATS的數據指出：MLB史上此前只有3名球員能在同一個賽季中的5個不同月份內，至少打出6支全壘打和完成3次盜壘，大谷如今也加入他們的行列。
這3人分別是1999 年的小葛瑞菲、1998年的Jose Canseco和1922年的Ken Williams。大谷在4月繳出7支全壘打和4次盜壘，5月7支全壘打和8次盜壘，6月12支全壘打和3次盜壘，7月6支全壘打和12次盜壘，8月7支全壘打和9次盜壘。似乎他每次參加比賽都在創造歷史紀錄。