2024高雄必比登／完整名單　新入選過半是小吃老店「含2肉燥飯」

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▲高雄共有5家新入選必比登推介，讓總體高雄必比登推介店家的數量來到25家。（圖／米其林提供）

▲本屆新入選必比登餐廳「賣塩順」，菜色以傳統家常臺菜為主。（圖／米其林提供）

▲秀明豬心冬粉的月見肉燥飯很受歡迎，肉燥純以瘦肉熬煮。（圖／米其林提供）

米其林必比登推介名單公布！《臺灣米其林指南 2024》評選的四個城市——臺北、臺中、臺南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家，此次必比登名單總數共有 126 家，包括臺北43 家、臺中27 家、臺南 31 家，以及高雄 25 家，其中有16 家新入選，南臺灣的高雄此次有5家今年新入選必比登推介名單，讓整體高雄必比登推介的數量來到25間。其中3家為老字號的小吃，更有2家是以肉燥飯聞名的小館子。5家名單中，「賣塩順」以傳統家常臺菜聞名。老薑炒雞腿使用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁。「小燉食室」提供五道中式燉湯搭配主食與小菜。剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮，甘甜微辣，層次分明。其他3家高雄店家則是以其知名的小吃入選，春蘭割包以其充足的用料、份量以及極佳味道聞名，推薦綜合割包，爽脆的酸菜，搭配呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、花生糖粉以及特製的醬汁滋味迷人。秀明豬心冬粉位在高雄郊區的旗山，美味度依舊被米其林看見，雖店名為「豬心冬粉」，最受顧客歡迎的卻是月見肉燥飯，上頭配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯，令人回味無窮。鮮嫩厚實的豬舌也是很受歡迎的一道菜，搭配蒜泥一起享用，額外美味。良佳豬腳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎，帶有胡椒辛香的中藥材滷製的豬腳，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口。另外肉燥飯也是招牌之一，兩者都搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。◾Apis Grill◾牛老大涮牛肉 (自強二路)◾北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕)◾菜粽李◾昭明海產家庭料理◾正宗鴨肉飯◾春蘭割包 🎉◾前金肉燥飯◾橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭)◾貳哥食堂◾侯記鴨肉飯◾秀明豬心冬粉 🎉◾湖東牛肉館◾弘記肉燥飯舖◾阿香的廚房◾舊市羊肉 (岡山)◾老爺美食館 (鳳山)◾良佳豬腳 🎉◾廖記米糕◾賣塩順 🎉◾米院子油飯◾老新台菜 (九如二路)◾小燉食室 🎉◾泰元◾楊寶寶蒸餃 (朝明路)