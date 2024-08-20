忠孝橋事故！運台北雙子星35噸鋼梁釀禍　開發案進度、房價影響曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲滾落橋面的35噸鋼梁上寫著「雙子星」。（圖／翻攝新北消防發爾麵臉書）

連接新北三橋與台北市的忠孝橋今（20）早發生嚴重事故，經查是肇事拖板車載運台北雙子星35噸鋼材釀禍，附近住戶睡夢中被巨大聲響驚醒，以為是大地震。據了解，台北雙星是西區門戶計畫指標開發案，去年底立柱動土，將興建二棟摩天塔樓，預估投資金額達606億元，全案預計在2027年完工。房產專家也揭露高架橋附近房價影響。今早6時15分，警方獲報忠孝橋發生拖板車翻車事故，重達35噸的鋼梁滾落，撞破橋梁護欄，波及下方停放的兩輛汽車，與一旁民宅相距不遠，險釀成大禍。鋼梁上寫明「雙子星」，經查拖板車是為載運台北雙子星建材釀禍。台北雙星是西區門戶計畫指標開發案，去年雙十一舉行立柱開工儀式，將興建二棟摩天塔樓，預估投資金額達606億元，全案預計在2027年完工。今年六月，台北市都審會審議台北雙子星變更設計案。C1的建物高度及樓層從289公尺、55樓，變更成280公尺、53樓，容積樓地板商業使用面積原為5.3萬平方公尺，變更成15萬餘平方公尺，綠屋頂面積增加。而D1建物高度及樓層從369公尺、74樓，調降為360公尺、70樓，容積樓地板商業使用面積原6.5萬平方公尺，調整為20萬餘平方公尺，同樣增加綠屋頂面積。住展雜誌發言人陳炳辰告訴《NOWnews今日新聞》表示，雖然今早忠孝橋事故是個案，但包含公路、快速道路、捷運等高架橋都是傳統認定的「嫌惡設施」，一方面是風水考量，二方面是車流產生的噪音與震動，甚至是隱私問題。至於房價部分，陳炳辰直言，高架橋附近中低樓層房價影響較明顯，不過目前房價偏高且持續利多，加上其時雙北都有不少豪宅就蓋在高架橋旁邊，雖然與區域行會有1~2的落差，但基於房價與成本考量，讓立空間可能沒辦法差太多。對此，台北雙星開發商告訴《NOWnews今日新聞》說，目前由營造商中工、華熊、久年負責善後，下午會持續和市府接洽釐清責任歸屬。