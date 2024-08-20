慎防集團作案的「地面師」　專家建議2招自保

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▲日劇《地面師》講述一群專業的詐欺犯，冒充屋主進行房地產詐騙。（圖／翻攝NetFlix臉書）

近日台灣影音平台上架一檔日劇名為《地面師》，講述一群專業的詐欺犯，冒充屋主進行房地產詐騙，引起熱議的是，詐欺情節竟是取材自2017年時，日本知名建商「積水房屋」被地面師騙走55億日圓的真實事件。永慶房屋指出，台灣也有這種團夥式房地產詐騙，如果買房時少了兩要素，小心大增房地產買賣風險。當時因為日本許多土地多為私人的，所以建商若想買地蓋屋，若不想透過仲介進行，則必須與屋主直接進行交易買賣，而積水屋事件就是發生在當時的東京品川區西五反田一處百年歷史旅館，該塊地位處精華地帶，不過，所有權的女主人並不想賣，與建商僵持已久，就在建商苦惱不知該如何拿下這筆土地時，看準有利可圖，地面師趁虛而入。影集裡「地面師」都是以房地產買賣詐騙錢財的人與團夥，不只有專人假辦屋主與仲介，還有身分證、權狀等文件都是偽造的，連買賣經驗老道的建商都被騙倒。因此永慶房屋特別提醒，小心團夥作案更難辨別詐騙。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，這種「假屋主真詐財」的手法，在台灣也看得到！過去就曾有好幾起案例，是詐騙集團以假身分向不知情的屋主承租房子，再將房子拍照上傳到售屋網站，以半價或很優惠的價格，吸引買方出手購屋。假屋主或許還會藉口急需用錢，或冒名到地政事務所申請地籍資料，取信於受害人，等受害人交付訂金後就失聯，詐騙近2百萬元得手。「房地產詐騙如果是集團作案，受害人被鎖定真的很難逃脫。」陳賜傑分析，受害人以為買賣過程中有仲介或代書協助把關，核對屋主身分與房屋產權資料就沒問題，卻沒想到屋主、仲介與代書等人都是同夥，甚至還會互相掩護，使辨別詐騙更困難。房地產買賣價格高，即使只是10%-20%的頭款也高達數百萬，不能不謹慎防範詐騙的風險。陳賜傑建議，因為多數人購售屋經驗少，加上詐騙集團的手法也越來越縝密，就更難分辨屋主所提供資料，例如身分證、權狀的真偽，因此購售屋想自保有兩點不可少。首先，除了選擇有信譽、誠實的仲介品牌，並到內政部「不動產服務業資訊系統」查詢，服務的仲介是否為合法合格的營業人員。更重要的是，務必「在房仲門店裡簽約」預防有已離職員工或部分不肖仲介人員心生歹念，與詐騙集團共謀詐騙取財。其次，只要涉及買賣價金付款，就應簽訂「價金履約保證」，不論是頭款還是尾款都交由第三方銀行保管，交屋後再由銀行支付款項給賣方，切記「不要匯款到個人帳戶」，才能保障直到交易完成前屋主與仲介無法擅動款項。