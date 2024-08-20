忠孝橋護欄一撞就爛！她控是「海砂危橋」　新北市工務局回應了

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▲連接新北三橋與台北市的忠孝橋今（20）早發生嚴重事故，經查是肇事拖板車載運台北雙子星35噸鋼材釀禍。（圖／翻攝新北消防發爾麵臉書）

連接新北三橋與台北市的忠孝橋今（20）早發生嚴重事故，載運台北雙子星35噸鋼梁的拖板車翻覆，鋼梁撞毀護欄。新北市議員邱婷蔚指該處是海砂危橋，每年都在補強，還說「撞破的地方本來就經常有水泥掉落」。對此，新北市工務局回應，嚴正否認是海砂危橋，要外界不要誤導視聽。今早6時15分，警方獲報忠孝橋發生拖板車翻車事故，重達35噸的鋼梁滾落，撞破橋梁護欄，波及下方停放的兩輛汽車，與一旁民宅相距不遠，險釀成大禍。鋼梁上寫明「雙子星」，經查拖板車是為載運台北雙子星建材釀禍。邱婷蔚在臉書發文指出，台一高架通往忠孝橋路段「本來就是危橋、海砂橋，現在經過這一撞，這安全評估岌岌可危了」。她接受媒體訪問時表示，在聯結車撞破的路段恰好是海砂橋，她對此非常確定，擔憂用路人與整段橋樑的安危。邱婷蔚表示，該事故橋梁「是海砂橋很久了，民國90年代就檢測過，然後年年列入危橋，幾年前新北市工務局才在同一路段做過結構補強」。對此，新北市工務局否認並鄭重澄清，表示台一高架（忠孝橋）約在70年代，由交通部公路局蓋好後，就移撥給當時尚未升格的台北縣政府進行維護管理，強調本次事件純屬交通意外事件，台一高架橋也非海砂橋，請外界切勿誤導視聽。