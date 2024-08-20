2024必比登名單公布！台南高達8家落榜　超人氣排隊名店跌落神壇

米其林必比登推介名單公布！《臺灣米其林指南 2024》評選的四個城市——臺北、臺中、臺南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家，此次必比登名單總數共有126家，其中16家為今年新入選，而四個城市中臺南共有31家，而新進榜竟只有3家，且與去年名單相較，竟有高達8家業者今年不在榜上，包含已歇業的康樂街牛肉湯，還包含了人氣超高的排隊名店「阿明豬心（保安路）」。
根據米其林指南官方說明，必比登推介宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食。
每年揭曉的名單中總有喜有憂，有新名單上榜，也有店家可能落榜，而在小吃之都台南的必比登獲選名單中，將今年與去年的相比較，竟有8家不在今年的榜上，除了已經歇業的康樂街牛肉湯，更不乏高人氣店家，像是保安路米糕、開元路無名虱目魚，還有七股養蚵園家、下大道蘭米糕、府城食府 (安平)、王氏魚皮，但最令人驚訝的是還有人氣店家「阿明豬心冬粉 (保安路)」。
阿明豬心已開設70年，老店在保安路上，營業時間時必定有排隊人潮，並於2020年在金華路上由二代開設了金華店，而獲必比登推介的是保安路上老店，阿明豬心主打商品除了豬心湯，還有骨髓、腦髓、鴨腳翅、豬腳等，因為選料新鮮，都很受歡迎。
米其林官網上對於阿明豬心（保安路）的介紹為「開業近七十個年頭，專注豬內臟料理，豬心湯是其招牌菜。看似簡單常見的食材，經巧手處理和烹調後成為細緻滋味。時至今日，店主依然採用鋁杯隔水加熱豬內臟，以保持其脆嫩口感。同時供應以中藥材燉煮的排骨和鴨腳翅，也是滋味豐富。」無奈今年，阿明豬心（保安路）竟已不再米其林必比登榜上。
📌2024台南必比登推介名單共31家
◾阿星鹹粥
◾阿文米粿
◾阿興虱目魚
◾阿美飯店
◾黑琵食堂
◾麥謎食驗室 🎉新入選
◾田媽媽 長盈海味屋
◾誠實鍋燒意麵
◾大勇街無名鹹粥
◾東香台菜海味料理
◾添厚 🎉新入選
◾福泰飯桌第三代
◾好農家米糕
◾西羅殿牛肉湯
◾黃家蝦捲
◾吃麵吧
◾開元紅燒土魠魚羮
◾落成米糕
◾無名羊肉湯
◾博仁堂
◾三好一公道當歸鴨
◾尚好吃牛肉湯
◾鮮蒸蝦仁肉圓
◾小公園擔仔麵
◾謝掌櫃
◾葉家小卷米粉
◾葉桑生炒鴨肉焿 🎉新入選
◾一味品
◾八寶彬圓仔惠 (國華街)
◾永通虱目魚粥
◾筑馨居
我是廣告 請繼續往下閱讀
每年揭曉的名單中總有喜有憂，有新名單上榜，也有店家可能落榜，而在小吃之都台南的必比登獲選名單中，將今年與去年的相比較，竟有8家不在今年的榜上，除了已經歇業的康樂街牛肉湯，更不乏高人氣店家，像是保安路米糕、開元路無名虱目魚，還有七股養蚵園家、下大道蘭米糕、府城食府 (安平)、王氏魚皮，但最令人驚訝的是還有人氣店家「阿明豬心冬粉 (保安路)」。
阿明豬心已開設70年，老店在保安路上，營業時間時必定有排隊人潮，並於2020年在金華路上由二代開設了金華店，而獲必比登推介的是保安路上老店，阿明豬心主打商品除了豬心湯，還有骨髓、腦髓、鴨腳翅、豬腳等，因為選料新鮮，都很受歡迎。
米其林官網上對於阿明豬心（保安路）的介紹為「開業近七十個年頭，專注豬內臟料理，豬心湯是其招牌菜。看似簡單常見的食材，經巧手處理和烹調後成為細緻滋味。時至今日，店主依然採用鋁杯隔水加熱豬內臟，以保持其脆嫩口感。同時供應以中藥材燉煮的排骨和鴨腳翅，也是滋味豐富。」無奈今年，阿明豬心（保安路）竟已不再米其林必比登榜上。
📌2024台南必比登推介名單共31家
◾阿星鹹粥
◾阿文米粿
◾阿興虱目魚
◾阿美飯店
◾黑琵食堂
◾麥謎食驗室 🎉新入選
◾田媽媽 長盈海味屋
◾誠實鍋燒意麵
◾大勇街無名鹹粥
◾東香台菜海味料理
◾添厚 🎉新入選
◾福泰飯桌第三代
◾好農家米糕
◾西羅殿牛肉湯
◾黃家蝦捲
◾吃麵吧
◾開元紅燒土魠魚羮
◾落成米糕
◾無名羊肉湯
◾博仁堂
◾三好一公道當歸鴨
◾尚好吃牛肉湯
◾鮮蒸蝦仁肉圓
◾小公園擔仔麵
◾謝掌櫃
◾葉家小卷米粉
◾葉桑生炒鴨肉焿 🎉新入選
◾一味品
◾八寶彬圓仔惠 (國華街)
◾永通虱目魚粥
◾筑馨居