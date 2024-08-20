2024必比登名單公布！台南高達8家落榜　超人氣排隊名店跌落神壇

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▲阿明豬心招牌商品包含豬心湯，還有骨髓、腦髓、鴨腳翅等都很受歡迎。（圖/米其林提供）

米其林必比登推介名單公布！《臺灣米其林指南 2024》評選的四個城市——臺北、臺中、臺南以及高雄中，提供「物有所值」美食的店家，此次必比登名單總數共有126家，其中16家為今年新入選，而四個城市中臺南共有31家，而新進榜竟只有3家，根據米其林指南官方說明，必比登推介宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食。每年揭曉的名單中總有喜有憂，有新名單上榜，也有店家可能落榜，而在小吃之都台南的必比登獲選名單中，將今年與去年的相比較，竟有8家不在今年的榜上，阿明豬心已開設70年，老店在保安路上，營業時間時必定有排隊人潮，並於2020年在金華路上由二代開設了金華店，而獲必比登推介的是保安路上老店，阿明豬心主打商品除了豬心湯，還有骨髓、腦髓、鴨腳翅、豬腳等，因為選料新鮮，都很受歡迎。米其林官網上對於阿明豬心（保安路）的介紹為「開業近七十個年頭，專注豬內臟料理，豬心湯是其招牌菜。看似簡單常見的食材，經巧手處理和烹調後成為細緻滋味。時至今日，店主依然採用鋁杯隔水加熱豬內臟，以保持其脆嫩口感。同時供應以中藥材燉煮的排骨和鴨腳翅，也是滋味豐富。」無奈今年，阿明豬心（保安路）竟已不再米其林必比登榜上。◾阿星鹹粥◾阿文米粿◾阿興虱目魚◾阿美飯店◾黑琵食堂◾麥謎食驗室 🎉◾田媽媽 長盈海味屋◾誠實鍋燒意麵◾大勇街無名鹹粥◾東香台菜海味料理◾添厚 🎉◾福泰飯桌第三代◾好農家米糕◾西羅殿牛肉湯◾黃家蝦捲◾吃麵吧◾開元紅燒土魠魚羮◾落成米糕◾無名羊肉湯◾博仁堂◾三好一公道當歸鴨◾尚好吃牛肉湯◾鮮蒸蝦仁肉圓◾小公園擔仔麵◾謝掌櫃◾葉家小卷米粉◾葉桑生炒鴨肉焿 🎉◾一味品◾八寶彬圓仔惠 (國華街)◾永通虱目魚粥◾筑馨居