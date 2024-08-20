日本和牛出口創新高！國內價格卻跌至4年最低　買氣低迷超市停售

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本和牛深受許多消費者喜愛，不過在日本，和牛的買氣卻陷入低迷，國內批發價格跌至2020年6月以來的新低，還有超市因為銷售不佳索性停售和牛。然而與此同時，受惠於日圓貶值，今年上半年和牛出口卻創下新高，形成國內國外兩樣情。根據《日本經濟新聞》報導， 日本食用肉類市場批發協會的資料顯示，在東京，最高等級「A5」和牛的7月批發價為每公斤2377日圓，與去年相比下跌7％，已經是連續5個月同比下跌，更創下2020年6月以來的最低紀錄。由於銷售低迷，有的超市乾脆停售和牛。一位50多歲女性坦白表示，「這個價格的和牛我不會考慮購買」，在通貨膨脹的情況下，民眾抱怨各類食材都在漲價，可能要等到過年才會考慮購買和牛。根據日本農林水産省的統計，今年6月屠宰的和牛數量為4萬1679頭，跟去年同期相比增加3％，與價格相反，已經是連續18個月超過去年同期。日本和牛產量持續增加，一方面是飼料費用成本高漲，農戶更情願養殖高價的和牛，另一方面則是受惠於和牛出口大增。由於日圓貶值有利於出口，今年上半年日本牛肉出口達到4172噸，創下新高紀錄，其中大部分為和牛，和牛成功擴大了在美國和歐洲市場的存在感，目前各産地也正在加緊建設專門針對出口的加工設施。不過，由於在國內價格下滑，已經有牧場主抱怨養殖和牛的利潤受到影響，並直言「也許是該轉型的時候了」。