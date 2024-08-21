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忠孝橋破相！駕駛到職1個月「正在實習」　首載闖禍面臨天價賠償

記者劉彦誼／綜合報導

▲新北市三重區忠孝橋於20日清晨5時，被一輛載運H型方形鋼樑的聯結車撞破護欄，並波及地面路段，現場一片凌亂。（圖／新北工務局提供）
▲新北市三重區忠孝橋於20日清晨5時，被一輛載運H型方形鋼樑的聯結車撞破護欄，並波及地面路段，現場一片凌亂。（圖／新北工務局提供）
新北市三重區忠孝橋於20日清晨5時，被一輛載運H型方形鋼樑的聯結車撞破護欄，並波及地面路段，現場一片凌亂，雙線車道一度封閉，造成雙北大塞車，不少通勤族急得焦頭爛額。34歲洪姓駕駛聯結車被依公共危險罪移送法辦，也將面臨巨額賠償，聯結車公司的負責人曾男表示，洪男目前仍在實習階段，沒想到第一次載運鋼樑便發生嚴重意外。

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洪姓駕駛清晨從桃園龍潭上國道，準備要到台北雙子星工程基地，據了解，聯結車加上鋼樑，總重達53.27公噸，然而忠孝橋法定載重是43公噸以下，聯結車明顯超載10.27噸，違反《道路交通管理處罰條例》29之2條規定，可處新台幣1萬元以上罰鍰；而肇事車輛裝載貨物不穩妥的部分，也違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定，將處以新台幣3000元以上18000元以下罰鍰

▲一輛聯結車行經忠孝橋時，意外將運載的鋼材甩出砸毀護欄，警方訊後已依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）
▲34歲洪姓駕駛聯結車被依公共危險罪移送法辦，也將面臨巨額賠償，負責人曾男表示，洪男目前仍在實習階段，沒想到第一次載運鋼樑便發生嚴重意外。（圖／翻攝畫面）
聯結車業者坦承，因為鋼柱無法分割，選擇僥倖闖關上路，肇事的洪姓男子目前仍屬實習階段，來到公司僅短短1個多月，是第1次載運大型鋼柱，對於路況也不熟悉，甚至有後方目擊駕駛表示，自己車速60公里，聯結車的速度更快「超載、貨物裝載不當、車速過快、路況經驗不足」種種因素疊加，導致發生鋼樑脫落損壞橋樑的意外。

肇事聯結車公司曾姓負責人表示，司機的部分是公司培訓不周，他也承諾「疏失會全權負責，一定會處理到好，包括下面受損的車輛」、「造成社會的不便，尤其今天早上整個道路塞成這樣，跟大家說聲對不起。」

本案聯結車駕駛將依法開罰2張罰單，並依《刑法》公共危險罪移送新北地檢署偵辦；據專家初估，橋面修復金額約100至200萬，橋下被砸毀2台國產汽車還需估算維修費用，洪男這次不僅需面臨刑責，也恐將支付破200萬的巨額賠償。

▲連接新北三橋與台北市的忠孝橋今（20）早發生嚴重事故，經查是肇事拖板車載運台北雙子星35噸鋼材釀禍。（圖／翻攝新北消防發爾麵臉書）
▲據專家初估，橋面修復金額約100至200萬，橋下被砸毀2台國產汽車還需估算維修費用，洪男不僅需面臨刑責，也恐將支付破200萬的巨額賠償。（圖／翻攝新北消防發爾麵臉書）
新北市長侯友宜表示，預估忠孝橋的修復工期要1個多月，將會在清晨及夜間施工，以降低交通堵塞情形，施工期間也會做好疏導管制，並公布替代路線。

事故發生後，北市府單位已全面搶救，今（21）日只會開放內線一車道通行，早上7點到10點可能是最塞的時段；此外，該橋施工期間，20噸拖板車、貨櫃車等大型車輛一律禁行。

▲忠孝橋護欄遭撞毀，稍早已開放台ㄧ高架往臺北方向一車道(內線)通行，外側持續管制中。(圖／北市府提供)
▲忠孝橋護欄遭撞毀，今（21）日只會開放內線一車道通行，早上7點到10點可能是最塞的時段，該橋施工期間，20噸拖板車、貨櫃車等大型車輛一律禁行。(圖／台北市政府提供)

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